Alle Abteilungsleiter machen weiter

Bei der Hauptversammlungen des SV Ingoldingen-Muttensweiler-Steinhausen sind alle Abteilungsleiter und deren Stellvertreter, sowie der Stellvertreter und das vierte Vorstandsmitglied des Gesamtvereins, der Schriftführer, die Kassenprüfer und das passive Mitglied im Amt bestätigt worden.

Nach vielen Jahren der guten Betreuung in den jeweiligen Abteilungen gab es auch Verabschiedungen. In der Abteilung Ski wurden Christoph Gann und Christoph Wieland verabschiedet, in der Abteilung Breitensport Conny Lohmann und Agneta Barth sowie in der Abteilung Volleyball Ramona Bleher. Alle erhielten vom Vorstand ein Geschenk.

Für langjährige Teilnahme am Sportbetrieb wurden einige Mitglieder geehrt. Es gab Ehrungen für 50, für 40 und für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft.

Der Vorsitzende Josef Gleinser erwähnte in seinem Bericht die vielen ehrenamtlichen Stunden, die Mitglieder in die Pflege des Sportgeländes steckten. Verschiedenste Veranstaltungen seien als Einnahmequelle wichtig und förderten die Zusammengehörigkeit. Das gehe nur, wenn viele mithelfen. Besonders dankte er dem Vereinsheimteam und den Helfern in der Hallengemeinschaft.

Die Berichte der einzelnen Abteilungen über genaue Zahlen und Entwicklungen waren ausgelegt. Die Finanzsituation im Verein ist aufgrund sparsamer Haushaltsführung, Spenden und sehr viel Eigenleistung entspannt. Weitere Rücklagen für ein künftiges neues Vereinsheims im Zuge einer Sanierung der Turnhalle wurden gebildet. Eine Alternative zur Abteilung Radball werde im Ausschuss diskutiert, hieß es auf eine Frage. Ortsvorsteher Guido Steinhauser überbrachte Grüße des Bürgermeisters.