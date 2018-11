Aktiver Schallschutz „Am Muttensweiler Weg“ nötig

Der Bebauungsplan des vorgesehenen Baugebiets „Am Muttensweiler Weg“ in Ingoldingen kann mit minimalen Änderungen umgesetzt werden. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, die möglichen Bauherrn darauf hinzuweisen, dass in einem Baubereich aktive Schallschutzmaßnahmen notwendig sind. Denkbar wäre ein Lärmschutzwall oder eine Lärmschutzwand.

Das Schallschutzgutachten entlang der Kreisstraße ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Es werden derzeit die Lärmbelastungen bei 100, 70 und 50 Kilometer pro Stunde und die damit verbundene Lärmbelastung für das Erd- und das Obergeschoss eines künftigen Hauses ermittelt. Vor Abschluss der Untersuchungen hat der Gutachter mitgeteilt, dass ab einem Abstand von 31 Metern von der Mitte der Kreisstraße die Grenzwerte bei Tag und Nacht eingehalten werden. Landschaftsplaner Roland Groß schlägt deshalb vor, die Baugrenze in zwei Abschnitte zu teilen. Im ersten werden die Grenzwerte komplett eingehalten, im zweiten sind aktive Schallschutzmaßnahmen notwendig. Nötig wird dies, weil die Ingoldinger Verwaltung davon ausgeht, dass das Landratsamt Biberach als übergeordnete Behörde weder eine Temporeduzierung auf 70 km/h zulassen und auch der Versetzung des Ortsschilds an das Ende der künftigen Wohnbebauung nicht zustimmen wird. In diesem Fall würde sogar Tempo 50 gelten. Wann das Lärmschutzgutachten vorliegt, ist noch offen.

Der Gemeinderat beschloss zudem, die Verlegung von Glasfaserkabeln durch den Biberacher Energieversorger Ewa Riss im künftigen Wohngebiet mit 5000 Euro zu bezuschussen. Damit wäre nach Angaben der Ewa Riss diese Versorgung auch wirtschaftlich für alle Beteiligten. Ursprünglich wollte die Telekom das Neubaugebiet nur mit Kupferkabeln ausstatten, was ein deutlich langsameres Internet zur Folge gehabt hätte. Entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen wird die Netcom dieses zusätzliche Netz „Am Muttensweiler Weg“ betreiben.