Ab in den sonnigen Süden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen herrlichen Sommertag in der Bodenseeregion durften die Teilnehmer des Ausfluges des VdK-Ortsverbandes Ingoldingen erleben. Kurz nach acht Uhr startete der Bus am 14. Juli 2022, bei hochsommerlichem Ausflugswetter, von Ingoldingen aus in den „sonnigen Süden“. Die Vorsitzende Erika Werner konnte dazu mit 43 angemeldeten Personen, davon 14 Gäste, eine erfreulich hohe Teilnehmerzahl begrüßen.

Für das leibliche Wohl unterwegs sorgte der VdK-Ortsverband mit einem zweiten Frühstück bei einer Kaffeepause. Nach der kurzen Fahrtunterbrechung konnte so, gestärkt und dank angenehm klimatisiertem Reisebus erfrischt, das erste Reiseziel bei der Unterwasserwelt „Sea-Life“ in Konstanz angesteuert werden.

Vom Gletschereis im schweizerischen Quellgebiet bis zur Mündung des Rheins in die Nordsee bei Rotterdam wurden die in verschiedenen Lebensräumen vorkommenden Arten gezeigt. Ebenso waren „Exoten“ wie zum Beispiel der Meerbarbenkönig, Riesenzylinderrosen, Neuseeland-Topfbauchpferdchen, der gestreifte Seewolf und Eselspinguine neben zahlreichen weiteren interessanten Wasserlebewesen zu bestaunen.

Im Anschluss bot sich die Gelegenheit für einen Abstecher in die Stadt Konstanz, einen Aufenthalt am See oder den Besuch eines gemütlichen Biergartens, was bei den hochsommerlichen Temperaturen gerne bevorzugt wurde. Das Seeklima und eine leichte Brise trugen ihren Teil für einen angenehmen Aufenthalt bei.

Mittags ging die Fahrt weiter in Richtung Meckenbeuren, wo die Reisegesellschaft zur Einkehr in „Bieggers Hopfenstube“ in Schwarzenbach angemeldet war. Gut versorgt, dank hervorragender Küche und gekühlter Getränke, konnte anschließend die Heimfahrt angetreten werden. Dank der gelungenen Veranstaltung wurde von Mitfahrenden der Wunsch geäußert, dass eine solche auch im kommenden Jahr durchgeführt werden kann, dem sich die Vorstandschaft des Ortsverbandes nur zu gerne anschließen darf.