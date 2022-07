75-jähriges Jubiläum vom SV Muttensweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der SV Muttensweiler feierte am ersten Juliwochenende sein 75-jähriges Bestehen. Der Freitag startete mit dem traditionellen Elfmeterturnier. Hier standen sich 28 Mannschaften gegenüber.

Der Samstag stand dann ganz im Zeichen des Sports. Ab 12 Uhr startete die C- und D-Jugend der Abteilung Fußball mit Einlagespielen. Danach stellten sich die verschiedenen Abteilungen vor. Es konnte in allen Abteilungen geschnuppert werden, egal ob Beachvolleyball, Boule oder Tennis: es war für jeden was dabei. Die Gruppen der Abteilung Breitensport hatten verschiedene Events auf dem Sportplatz aufgebaut, unter anderem auch Torwandschießen. Die Kinder konnten bei einer Kinderolympiade verschiedene sportliche Stationen absolvieren. Die Skiabteilung hatte sogar eine kleine Apres-Ski-Bar aufgebaut. Im Anschluss daran fand dann das Einlagespiel der 1. Fußballmannschaft gegen den Verbandsligaaufsteiger FV Biberach statt. Hier musste sich die Heimelf in einem tollen Spiel mit vielen schönen Toren nur knapp mit 4:5 geschlagen geben. Ein AH-Blitzturnier mit den Mannschaften aus Stattlangen, Winterstettenstadt und der Heimmannschaft rundete den sportlichen Tag ab. Um 19 Uhr startete dann der gemütliche Festabend mit Weinlaube, Dinnede und der Kapelle Stafflblech.

Der Sonntag startete mit einem Gottesdienst und anschließendem Festakt. Ortsvorsteher Dietmar Ruß überbrachte in Vertretung von Bürgermeister Schell Grußworte der Gemeinde. Als Vertreter des Sportkreises Biberach hielt Matthias Brugger eine Rede. Der Württembergische Fußball Verband wurde durch Siegfried Kühner und Hubert Übelhör vertreten. Danach spielten die Rißtalsenioren zum Frühschoppen und Mittagstisch auf. Der Mittag stand dann wieder ganz im Zeichen des Sports, und die Kinder der Bambinis bis E-Jugend konnten ihr Können beim Jugendturnier unter Beweis stellen.

Wir hatten ein rundum schönes und gelungenes Festwochenende, das ohne all unsere fleißigen Helfer, den Sponsoren, Freunden und Gönnern vom SV Motscha nicht möglich gewesen wäre! Euch allen ein riesengroßes Dankeschön!