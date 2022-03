69. Generalversammlung Musikverein Ingoldingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der 69. Generalsversammlung des Musikvereins Ingoldingen e.V. begrüßte der Vorsitzende Stefan Geiß die anwesenden Vereins- und Ehrenmitglieder, Gäste, sowie Herrn Bürgermeister Jürgen Schell. Im Anschluss gedachte die Versammlung den verstorbenen Mitgliedern. Die Vorsitzende Kathrin Schmid gab einen Rückblick über das Vereinsjahr 2021. Das Waldfest und die Metzelsuppe konnten nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Als Alternative wurden die Waldfestleckereien, sowie die Spezialitäten der Metzelsuppe als Lieferservice angeboten. Beide Aktionen waren ein Erfolg.

Der Verein bestand zum Jahresende 2021 aus 116 aktiven Mitgliedern. Zudem gab es 180 passive Mitglieder inklusive 15 Ehrenmitgliedern. Im Ausblick für das Jahr 2022 berichtete die Vorsitzende, dass ein Dirigentenwechsel bevorsteht. Anschließend lies Schriftführerin Silvia Gleinser in ihrer Nachschau das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren. Die Jugendleiterinnen Annika Rettig und Katharina Schneider schilderten die Ausbildung der Jugendlichen. Im vergangenen Jahr waren 20 Jugendliche in musikalischer Ausbildung sowie sechs Kinder in der Blockflötenausbildung.

Die Vorsitzende Anja Rebholz berichtete stellvertretend für den entschuldigten Dirigenten Peter Schuck von den Proben und Auftritten im vergangenen Jahr. Aufgrund der geringen Anzahl fiel auch dieser Bericht sehr kurz aus. Als musikalischer Höhepunkt wurde das Serenaden Konzert im Sommer genannt. Daran schloss sich der Kassenbericht von Max Müller an. Bürgermeister Jürgen Schell führte die Entlastung der Vorstandschaft durch und sprach einige Gruß- & Dankesworte.

Die durchgeführten Wahlen brachten folgende Ergebnisse: Der 1. Vorsitzende Stefan Geiß sowie die Schriftführerin Silvia Gleinser wurden auf weitere drei Jahre wiedergewählt. Als Nachfolger des ausscheidenden aktiven Vorstandschaftsmitgliedes Hanjo Gnandt wurde Doris Sauter auf drei Jahre gewählt.

Anja Rebholz bedankte sich bei Hanjo Gnandt für seinen jahrelangen Einsatz. Anna Stark und Carina Mayer erhielten die Ehrung für 10-jährige Mitgliedschaft. Die beiden Sängerinnen Brigitte Müller und Petra Kehrle wurden mit der BVBW-Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Tätigkeit geehrt. Zum Abschluss bedankte sich Anja Rebholz bei den Vorstandsmitgliedern, allen Funktionären und Mitgliedern, die vielfältige Aufgaben übernehmen, für ihren Einsatz und deren Engagement.