41-Jähriger sitzt betrunken am Steuer

Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag einen Betrunkenen bei Ingoldingen aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach 0 Uhr kontrollierten Beamte in Degernau den Fahrer eines Audi in der Biberacher Straße. Bei der Kontrolle hatte die Polizei den Verdacht, dass der 41-Jährige betrunken war. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Die Polizei brachte den Mann deshalb zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Die Polizei beschlagnahme den Führerschein des 41-Jährigen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.