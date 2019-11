Es beginnen neue Kurse bei der Volkshochschule in Ingoldingen. Alle Kurse finden im Gemeindestadel in Ingoldingen statt. Eine Übersicht:

Entfaltung unseres Potentials durch die Stimme, G10607, Peter Keller: Der Stress in unserer Zeit kostet uns alle viel Energie. Energiemangel aber ist die Ursache vieler Krankheiten. In diesem Kurs erfahren die Teilnehmer, wie sie ihre Sprech- und Singstimme so bilden können, dass sie daraus Kraft schöpfen. Samstag, 9. November, 10 bis 16 Uhr

Wohlbefinden und Merkfähigkeit - Gymnastik nach Dr. Dennison, G30210, Renate Klingler: Täglich fünf Minuten zu Lösung körperlicher Spannungen. Der Chiropraktiker Dr. Georg Goodheart entwickelte zusammen mit dem Hirnforscher Dr. Paul Dennison leicht durchzuführende Übungen, die in jedem Alter wirkungsvoll praktiziert werden können. Elemente aus der Traditionellen Chinesischen Medizin wurden mit westlicher Heilkunde in Einklang gebracht, unter besonderer Berücksichtigung der Hirn- und Stressforschung. Mittwoch, 13. NOvember, 19 bis 21.15 Uhr, zwei Abende

Erste Hilfe am Kind - Tagesseminar, G30311, Markus Karasek: Im Notfall ist jede Sekunde kostbar. Teilnehmer lernen in diesem Kurs spezielle Maßnahmen, wenn Säuglinge und Kinder erkranken oder sich verletzen. Lerninhalte sind unter anderem die Kontrolle von Atmung und Bewusstsein, Basisreanimation von Säuglingen und Kindern, Umgang bei Vergiftungen und Insektenstichen, das Stillen von Blutungen mit Verbandslehre und die Erste Hilfe beim Verschlucken oder Anatmen von Kleinteilen. Samstag, 16. November, 9 bis 16 Uhr.