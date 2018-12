Überholmanöver im Nebel misslingt

Ins Krankenhaus ist ein Autofahrer nach einem Unfall am Dienstag bei Ingoldingen gekommen. Er hatte versucht im Nebel einen Lastwagen zu überholen. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Wie der Mann später der Polizei schilderte, fuhr er kurz nach 18 Uhr Richtung Appendorf. Zu dieser Zeit herrschte Nebel. Trotzdem habe er versucht, einen Lastzug zu überholen. Doch tauchte Gegenverkehr auf. Der 27-Jährige habe noch versucht, vor dem Lastwagen einzuscheren. Das schaffte er aber nicht mehr. Er streifte ihn. Sein Wagen schleuderte und überschlug sich im Acker. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen geht in die Tausende. Hinweis der Polizei: „Überholen darf nur, wer übersehen kann, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen ist“, sagt die Straßenverkehrsordnung. Wer also nichts sieht, weil Nebel herrscht, darf nicht überholen. Den 27-Jährigen erwartet deshalb jetzt eine Strafanzeige.