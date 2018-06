Wohlfühlbau aus Holz und Stein

Richtfest für das 7,8 Millionen teure Mammutprojekt in Ingerkingen: Der Anbau der St.-Franziskus-Schule soll bis Ostern 2019 fertig sein. Noch hinken die Arbeiten dem Zeitplan ein paar Wochen hinterher, doch die Architekten sind zuversichtlich – und die Gründe für die Verspätung sagen viel über den außergewöhnlichen Bau aus.

Schon wenige Tropfen Regen hätten ausgereicht, um in den hölzernen Innenwänden der Schule Flecken zu hinterlassen. Doch die Arbeiter haben vorgesorgt und den Neubau sorgfältig mit Planen abgedeckt. Das Wetter hat den Planern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Bauarbeiten hinken etwa sechs Wochen hinterher. Gerne hätte Schulleiter Bernhard Buck beim Richtfest am Freitag bereits ein überdachtes zweites Stockwerk vorweisen können. Doch er versprach seinen Schülern: „Im Frühjahr werden wir einziehen.“

Guter Dinge ist auch Architekt Berthold Braunger vom Ulmer Architekturbüro Braunger und Wörtz. Die Verzögerung will er aufholen. Zudem sei das Gebäude kein Gewöhnliches: „Das ist ein Haus für Seele und Geist“, sagt er. Der Boden aus Stein, die Wände aus Holz, viel Natur, wenig Reize: „Das soll den Schülern etwas Heimeliges geben.“ Selbst die Möbel sollen soweit wie möglich aus Holz gefertigt sein und Filz an den Wänden die Geräusche dämpfen. Studien hätten gar gezeigt, dass bei der Massivholzbauweise die Herzfrequenz der Schüler sinke. Die etwa 120 Schüler mit Behinderungen sollen sich wohlfühlen. Auch von außen soll das Gebäude natürlich wirken: „Das ganze bekommt noch ein Holzkleid“, sagt Braunger.

Zweiter Aufzug wäre zu teuer

Über eine Rampe am Schwimmbecken vorbei werden Alt- und Neubau verbunden. Auch im Altbau sollen in den Ferien die Bodenbeläge erneuert, der Brandschutz ertüchtigt und die Beleuchtung auf LED umgestellt werden. In den zweiten Stock des Neubaus gelangen die Schüler über einen Aufzug oder eine Treppe. „Ein zweiter Aufzug wäre für uns kaum finanzierbar gewesen“, sagt der Lehrer Robert Stirner, der für den Bau zuständig ist. Zudem sei die Lösung bewusst gewählt worden, da auch der Weg zum Klassenzimmer bereits als Teil des Unterrichts zu sehen sei. „Da müssen die Schüler miteinander kommunizieren lernen.“

Auch der Zugang zum Gebäude soll erleichtert werden für die Schüler, die zum Teil auf Rollstühle oder andere Hilfsmittel angewiesen sind. Auf acht Meter wird der Weg verbreitert und wie ein „Boulevard“ am Haus Maria vorbeiführen. Die Parkplätze sollen dagegen streng von den Aufenthaltszonen abgegrenzt werden und auch auf dem Schulgelände keine Fahrzeuge mehr fahren.

Das war in den vergangenen Wochen anders, als immer wieder schwere Baumaschinen auf das Gelände mussten. Inzwischen hätte sich auch die Stimmung bei den Schülern und den Kollegen „entspannt“, sagt der Lehrer Stirner. „Jetzt überwiegt die Neugier. Vorher war’s nur ein Plan, jetzt wird’s emotional.“

Von dem Bau am Ingerkinger Ortsrand sollen am Ende möglichst viele Menschen profitieren: Der Speise- und Veranstaltungssaal könnte auch losgelöst vom Schulbetrieb genutzt und von der Gemeinde oder von Privatpersonen gemietet werden, betont Peter Wittmann, Vorstandssprecher der St.-Elisabeth-Stiftung. Die erhoffte Spendenbreitschaft lasse allerdings noch zu Wünschen übrig: Von den anvisierten 300000 Euro wurden bislang erst rund die Hälfte eingesammelt. „Der Mehrwert ist manchmal nicht ganz einfach zu transportieren.“

Schulleiter Buck ist vom Mehrwert für die Schüler jedenfalls überzeugt, er selbst geht allerdings in einem Jahr in den Ruhestand. „Es stimmt mich froh, dass ich meinem Nachfolger einen tollen Schulbau hinterlassen kann“, sagte er beim Richtfest. Sein Stellvertreter, der 54-jährige Thomas Kehm, stand nur wenige Meter entfernt. Kehm will sich auf die Stelle bewerben. „Unglaublich beeindruckend“ sei es, was seine Kollegen hier bereits an Vorarbeit geleistet hätten.