Raiba schließt auch Filialen in Ingerkingen und Hürbel

Die Schließungswelle der Raiffeisenbank Biberach zieht weiter Kreise: Wie Vorstandssprecher Gerolf Scherer am Mittwochabend bei zwei Infoveranstaltungen bekannt gegeben hat, werden auch die Filialen in Ingerkingen und Hürbel zum 1. April geschlossen. In Ingerkingen soll aber der Geldautomat stehen bleiben, aus Hürbel dagegen zieht sich die Raiba komplett zurück.

„Das bedeutet für uns natürlich einen Verlust“, sagt Hürbels Bürgermeisterin Monika Wieland auf SZ-Nachfrage und fügt hinzu: „Damit geht für die Gemeinde ein gutes Stück Tradition verloren.“ Schließlich wird in Hürbel auch der Geldautomat abgebaut, weil die Bank zuletzt zu selten frequentiert wurde. Die Filiale in Gutenzell bleibt dagegen bestehen, erhält aber kürzere Öffnungszeiten.

Insgesamt stehen damit bereits Schließungen in folgenden Gemeinden und Ortsteilen fest: Ingerkingen und Hürbel, zudem Schemmerberg, Rottum und Obersulmetingen. Damit schließt die Bank zum jetzigen Stand mindestens fünf ihrer 37 Bankenfilialen im Kreis. Weitere könnten jedoch folgen, da noch weitere Infoveranstaltungen ausstehen.

Über die endgültige Zahl der Schließungen hält sich Raiba-Vorstandssprecher Gerolf Scherer gegenüber der Schwäbischen Zeitung weiterhin bedeckt. Er wolle zuerst die Kunden und Mitglieder vor Ort über die anstehenden Schließungen informieren, betont er. Ein öffentliche Erklärung hat die Raiffeisenbank erst für den 12. März angekündigt.