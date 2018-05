Narren ziehen durch die Ingerkinger Nacht

Der Eichen-Prozessionsspinner hat gleich mehrere Bäume in der Schulstraße in Rottenacker befallen. Weil die Brennhaare der Raupen allergische Reaktionen hervorrufen können, hat die Feuerwehr die befallenen Eichen jetzt abgesperrt. In der kommenden Woche wird eine Spezialfirma die Raupen und Nester absaugen.

„Das gab es noch nie, seit ich hier Bürgermeister bin“, sagte Karl Hauler am Freitag während der Absperraktion der Feuerwehr. Deshalb hatte der Bürgermeister die Raupen und wie sie sich im Gänsemarsch am Baum entlang bewegen, ...