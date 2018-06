Gedenkstein für Ingerkinger Schüler und Bewohner

Die Schule St. Franziskus und der Bereich Wohnen und Begleiten Ingerkingen der St.-Elisabeth-Stiftung haben eine neue Gedenkstätte auf dem Friedhof Ingerkingen eingerichtet. Steine mit Namen und Todestag sowie Blumenschmuck erinnern fortan an die verstorbenen Schüler und Bewohner, berichtet die Stiftung.

Beim Gottesdienst in der Pfarrkirche Ingerkingen präsentierte der Lehrer Bernd Schalkham Bilder von der neuen Gedenkstätte auf Leinwand. „Wenn wir hier in unserer Einrichtung Menschen durch den Tod verloren haben, findet stets eine kleine Feier statt, bei der ein Gedenktisch aufgebaut wird, der aber nur für kurze Zeit bleibt“, schilderte Schalkham die bisherige Situation Jetzt wurde ein bleibendenr Ort der Trauer, des Gedenkens und der Erinnerung auf dem Friedhof geschaffen. Schüler und Bewohner aus Ingerkingen werden meistens in ihren Heimatgemeinden beerdigt, nicht in Ingerkingen.

Einige Schüler gestalteten den gehaltvollen Gottesdienst mit. Sie legten mit bewegten Gesichtern die Gedenksteine in eine Schale und Blumensträuße als Symbol, dass ungeachtet der Trauer der Glaube im Leben jedes Einzelnen weiterblühen soll. Die Segnung der Gedenkstätte auf dem benachbarten Friedhof übernahm Gemeindereferentin Melanie Spöttle. Wolf-Dieter Korek, Leiter Kinder-Jugend-Familie der Stiftung, bedankte sich bei den Verantwortlichen der Gemeinde, die mit dem schönen Platz die Inklusion im Ort beispielhaft weiterentwickelt hätten.