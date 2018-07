Die Feuerwehr Ingerkingen hat mit zwei gemischten Gruppen der Feuerwehren Ingerkingen, Obersulmetingen, Altheim und Baltringen in Rißtissen das Leistungsabzeichen Silber bestanden. Die Prüfung erfolgte nach den Richtlinien des Landes Baden-Württemberg. Bei der Abnahme in Silber musste ein Löschangriff nach Schema in einer bestimmten Zeit aufgebaut und eine Technische Hilfeleistung umgesetzt werden. Beide Gruppen gelang dies erfolgreich.