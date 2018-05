Unterricht bis zumDenkmalschutz

Schule macht Spaß. Und wie! Jedenfalls, wenn man den pensionierten Lehrer Hans Klaffl als überaus witzigen, wortgewandten und temporeichen Kabarettisten auf der Bühne erlebt. So geschehen im ausverkauften Kulturstadel Hüttisheim bei seinem Programm Restlaufzeit, in dem er eine selbstironische Abrechnung auf das Dasein des Lehrers vornimmt.

Bei seinem hintersinnigen und Blick hinter die Kulissen der Schulmauern des Lukas-Podolski-Gymnasiums gewährt er Insidern und Nicht-Paukern einen höchst vergnüglichen Blick hinter die Schulmauern. Klaffl schlüpft gekonnt in die verschiedenen Lehrertypen, die er ins Extreme überzeichnet. In Form eines doppelstündigen Frontalunterrichts öffnet er vor den amüsierten Zuschauern die Untiefen der pädagogischen Subkultur. So spannt er den Bogen vom Wandertag über den Feueralarm, dem Schreiben von Zeugnissen bis hin zur ominösen Lesenacht, dramatisiert die Mühsal des in die Jahre gekommenen Lehrkörpers mit den modernen Medien. Unterricht, bis der Denkmalschutz kommt. Ja, bitte!