Azubis unterrichten Schüler als Umweltbotschafter

Die Azubis des Unternehmens Schwörer sind als Umweltbotschafter an Schulen auf der Alb aktiv. In 15 verschiedenen Klassen gaben die Auszubildenden Unterrichtsstunden, um die rund 400 Schüler für nachhaltiges Denken und Handeln zu sensibilisieren.

Alle zwei Jahre erhalten die sechsten Klassen der Schwörer-Kooperationsschulen in einem Schülerwettbewerb eine Aufgabenstellung. In diesem Jahr sollen Insektenhotels gebaut werden. Eine Jury entscheidet, welche Klassen ihr Projekt am besten gemeistert haben. Optik, Design, Kreativität und Aufwand werden bewertet. Die Gewinnergruppe erhält 1000 Euro für die Klassenkasse. Derzeit sind die Klassen in der Arbeitsphase. Am 8. Juni werden die Insektenhotels im Rahmen der Nachhaltigkeitstage des Landes Baden-Württemberg (vom 7. bis 10. Juni 2018) von den Klassen präsentiert und anschließend bewertet.

Für weitere 470 Schüler aus den Klassen fünf bis sieben der Kooperationsschulen findet an diesem Tag zudem eine sieben Kilometer lange Wanderung zur Burgruine Hohenstein statt. An unterschiedlichen Erlebnisstationen können die Schüler die Natur und regionale Produkte kennenlernen.

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz wirkt an zwei Stationen verantwortlich mit, so erhalten beispielsweise die Schüler an der Station „Waldbox“ Einblicke in die nachhaltige Forstwirtschaft. Die Schüler probieren auf dieser Tour beispielsweise vom Bauern selbst produzierten Käse und Joghurt, Brot aus ursprünglichen Getreidesorten und selbst erzeugten Honig. So lernen sie mehr über die Bedeutung der Bienen.