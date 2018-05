Dies hat in keinster Weise etwas mit einem Maischerz zu tun: Unbekannte haben in den Morgenstunden des 1. Mai den prächtigen und liebevoll geschmückten 33 Meter hohen Maibaum in Höhrenhausen umgesägt. Kopfschütteln, Enttäuschung, Frust und Wut über diese Tat von Chaoten herrscht nicht nur bei den Mitgliedern des Musikvereines Hörenhausen, die den Brauch des Maibaumstellens seit Jahrzehnten in der Ortschaft aufrechterhalten.

Die Freude beim Musikverein Hörenhausen war am Montag groß, als am späten Nachmittag das Werk vollendet war. An der Kreuzung, wo die Straßen aus Orsenhausen und Weihungszell aufeinander treffen, war gerade ein weithin sichtbarer Maibaum gestellt worden. Prächtig in der Höhe, liebevoll und aufwendig geschmückt.

Die geschälte Fichte hatte eine Höhe von 33 Metern, der Stammdurchmesser unten betrug 40 Zentimeter. Drei unterschiedlich große Reisigkränze waren oben befestigt, auf mehreren Schildern waren die Symbole der Berufe abgebildet, die in der Ortschaft eine Rolle spielen. Die Halterungen waren mit kleinen Buchszweigen und Reisig in mühevoller Handarbeit perfekt verziert. Und die beiden Maskottchen des Musikvereines, „Höri“ und „Weihu“ mit Trompete und Klarinette, lachten allen entgegen, die einen Blick auf den Maibaum warfen. Dass sie selbst zusammen mit dem Maibaum schon ein paar Stunden später unfreiwillig auf der Wiese liegen würden, hätten sich wohl auch die Maskottchen nicht träumen lassen.

Nachbar macht Beobachtungen

Gegen zwei Uhr in der Nacht stand der Maibaum offenbar noch in voller Pracht neben der Kreuzung. Doch kurze Zeit später musste er gefallen sein. Ein Nachbar hatte beobachtet, wie sich in der Dunkelheit Personen an dem Maibaum zu schaffen machten. Kurz darauf wurde eine Motorsäge angeworfen, der Maibaum krachte zu Boden. Er brach zwei Mal. „Das waren keine Laien. Es war nicht der erste Baum, den sie gefällt haben“, urteilt Wolfgang Thanner, Vorsitzender des Musikvereines und Ortsvorsteher. Denn die Täter hatten zuerst einen Keil herausgesägt, sodass der Maibaum gewollt in nordwestlicher Richtung auf die Wiese fiel. Und nicht etwa in den Straßenkreuzungsbereich.

Für die Hörenhauser Musiker war es auf jeden Fall ein Anblick mit trauriger Note, als sie morgens um 6 Uhr beim Tagwachtspielen (diese Tradition zusammen mit dem Maibaumstellen pflegt der Musikverein Hörenhausen seit vielen Jahrzehnten) am gefällten Maibaum vorbeikamen. „Eigentlich hätten wir ein Trauerstück spielen sollen“, sagt Wolfgang Thanner. Aber vor lauter Frust und Wut über diese Tat kam es nicht dazu. Es ist kein dummer Maistreich gewesen, „sondern hier geht es um Sachbeschädigung“, deutet Wolfgang Thanner an.

Mehr als 1000 Euro Schaden

Über 1000 Euro Schaden hat der Musikverein zu beklagen. Den Baum selbst mussten sie bezahlen, die Rohrgerüste für die Kränze sind kaputt, einige Tafeln beschädigt. Auch die großen Maskottchen-Figuren haben Schrammen abbekommen. Wolfgang Thanner hat dies noch am frühen Morgen der Polizei gemeldet. Der Musikverein hofft natürlich, dass die Polizei die Täter ermittelt und diese den Schaden begleichen müssen. Viel schlimmer sei aber der entstandene ideelle Schaden. „Dass es Menschen gibt, die so etwas machen, hat viele von uns sehr frustriert“, erklärte Wolfgang Thanner. „Über Wochen hinweg haben sich etliche Helfer viel Arbeit in ihrer Freizeit gemacht, um den Maibaum schön und prächtig zu gestalten“, erinnert er an dieses lobenswerte Engagement. Deshalb sei für ihn absolut traurig, „was hier passiert ist“.

Ein neuer Baum soll her

Doch im Moment der Fassungslosigkeit blickt Wolfgang Thanner bereits nach vorne und formuliert sein Bestreben und seinen Wunsch: „Bis zum kommenden Sonntag soll wieder ein Maibaum in Hörenhausen stehen.“ Wenn alle mitziehen, will der Musikverein ein zweites Exemplar aufstellen. Damit diese Tradition am Leben bleibt, „aber auch um diesen Typen zu zeigen, dass sie unser Engagement nicht kaputt machen können“, sagt Wolfgang Thanner.