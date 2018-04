Andreas Frank ist neuer Schützenkönig 2018 in der Disziplin Luftgewehr beim Schützenverein „Hubertus“ Hörenhausen. Er übernahm die begehrte Königswürde von Matthias Ruepp und dies mit einem guten 19,4-Teiler.

Es ist der sportliche und auch gesellschaftliche Höhepunkt bei den Hörenhauser Sportschützen: Beim traditionellen Königsschießen mit abschließender Königsproklamation wurden im Schützenheim die Besten gekürt. Es ist bei den Sportschützen die höchste und auch begehrteste Würde, Schützenkönig zu werden, erklärten die Verantwortlichen. Das Königsschießen hat bei allen aktiven Schützen deshalb auch seinen besonderen Stellenwert.

Mit Können und Glück

So war es auch in diesem Jahr, galt es doch wieder, mit Können und einer Portion Glück die heiß ersehnten Königswürden in den verschiedenen Disziplinen zu erringen. Am Königsschießen sind alle aktiv gemeldeten Schützen des Schützenvereins teilnahmeberechtigt. An dem damit verbundenen Preisschießen können sich auch die fördernden Mitglieder des Vereins beteiligen. „Da legen alle Schützen einen besonderen Ehrgeiz an den Tag. Die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet und sind bis zur Königsproklamation nur der Sportleitung bekannt, gibt die Sportleitung preis.

Der Höhepunkt des Abends war die feierliche Königsproklamation der neuen Schützenkönige. Vorsitzender Harald Macht dankte allen letztjährigen Königen für das „ stolze Tragen der Königsketten“, „ihr habt bei den verschiedenen Auftritten unseren Schützenverein gut repräsentiert“. Sie mussten ihre Königsketten zurückgeben.

Neuer Jugendkönig wurde Marvin Joos mit einem 226,2 Teiler, gefolgt von Vizejugendkönig Oliver Ströbele mit einem 233,1 Teiler. Neuer Luftpistolenkönig wurde Harald Macht mit einem 99,7 Teiler, gefolgt von Vizekönig Peter Walcher mit einem 583,5 Teiler. Andreas Frank siegte bei den Luftgewehrschützen und wurde unter großem Jubel als neuer Luftgewehrkönig 2018 mit einem guten 19,4 Teiler ausgerufen. Vizekönigin wurde hier Sabrina Brugger mit einem ebenfalls guten 26,5 Teiler. Wie im letzten Jahr lagen die Dritt- und Viertplazierten Andreas Macht und Svenja Brugger nur knapp dahinter. Den Erstplazierten wurden die schönen Königsketten umgehängt, für die Nächstplatzierten gab es die Wurst- und Brezelkette. Teilnehmer über 65 Jahren durften hier ihr Gewehr auflegen.

Der Beifall der Anwesenden galt den guten Leistungen der siegreichen Schützen. Ein geselliges Beisammensein rundete das erfolgreiche Königsschießen ab.