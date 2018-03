Mehr als 100 Hobbyschützen treten an

101 Teilnehmer, weniger wie im vergangenen Jahr, haben sich beim 36. Jedermannschießen des Schützenvereins „Hubertus“ Hörenhausen spannende Wettbewerbe geliefert, aber auch viel Spaß gab es bei der Veranstaltung.

18 Mannschaften aus Vereinen, Betrieben, Institutionen und freiwilligen Gruppierungen mit oft originellen Mannschaftsnamen wie etwa „Störungsjäger Weishaupt“ oder „Feuer-Gruftis“ beteiligten sich am 36. Jedermannschießen im Hörenhauser Schützenheim. Obwohl dies, auch im Vergleich zu anderen derartigen Veranstaltungen in der Umgebung, immer noch eine erfreuliche Teilnehmerzahl war, stagniert oder geht die Teilnehmerzahl in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurück. Dies bedauerte Vorsitzender Harald Macht auch bei Siegerehrung.

Mit dem Auflageschießen will man deshalb zukünftig auch andere Teilnehmer an die Schießstände bringen und so die Teilnehmerzahl erhöhen. Man überlege sogar, so Macht, „für alle Teilnehmer nur noch das Auflageschießen anzubieten“. Trotzdem waren die Hörenhauser Schützen mit dem Ablauf und Verlauf des traditionellen Schießens zufrieden.

An den drei Schießtagen stand bei den Teilnehmern meist der Spaß im Vordergrund, aber es gab auch ehrgeizige Schützen. Die meisten Teilnehmer schossen in einer Mannschaft, und hier wurden von fünf Schützen die vier (bei den Auflagenschützen drei) besten Ergebnisse für die Mannschaftswertung berücksichtigt. Es beteiligten sich drei Damen- und zwölf Herrenmannschaften beim Schießen mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole und drei Auflagemannschaften. Acht Kinder und Jugendliche versuchten sich beim Lichtgewehrschießen.

Berücksichtigt man die Tatsache, dass am Jedermannschießen keine aktiven Schützen eines Schützenvereins teilnehmen durften, „so war das Niveau des Schießens im Besonderen an der Spitze schon beachtlich“, so der Vorsitzende der „Hubertusschützen“, der auf positive Nachwirkungen des Turniers in Bezug auf die Werbung von neuen aktiven Schützen hofft.

Große Spannung herrschte auch vor Bekanntgabe der Ergebnisse im Schützenheim. Die „MVH-Damen“ des Musikvereins Hörenhausen siegten bei den Damenmannschaften mit 300 Ringen knapp vor dem „Kegelclub Iller-Weihung“ mit 299 Ringen und den „Bude Schnappe Mädels“ mit 267 Ringen. Sieger und Titelverteidiger bei den Herrenmannschaften wurde die „Bude Schnapphausen 1“ mit 322 Ringen, gefolgt von den „Störungsjägern Weishaupt“ mit 296 Ringen und der „ASK-Konstruktion“ mit 290 Ringen. Bei den Auflageschützen siegte der „MGV Cäcilia Sießen“ mit 275 Ringen vor den „Feuer-Gruftis Sießen “ mit 247 Ringen und der „MVH-Auflage-Gang“ mit 225 Ringen.

Überragender Hobbyschütze war Stefan Klug aus Attenweiler, der beim „Preisschießen allgemein“ mit einem hervorragenden 3,1-Teiler, also nur minimale 3,1 Hundertstel Millimeter aus der Mitte, erfolgreich war, gefolgt von Michael Haag mit 86 Ringen und Martin Barth mit einem 28,2-Teiler.

60 Preise konnten sich die platzierten Teilnehmer am reich gedeckten Gabentisch aussuchen, hier galt der Dank allen Sponsoren. Beim Auflagepreisschießen gewann Albert Macht mit einem 13,9-Teiler vor Gerhard Daiber mit 97 Ringen und Erich Baur mit einem 17,0-Teiler. Laura Hooke siegte beim Lichtgewehrschießen für Jugendliche mit 75 Ringen vor Maximilian Schenk mit 72 Ringen und Lukas Magg mit 62 Ringen. Alle Sieger wurden mit Präsenten ausgezeichnet.