Ein gut besuchter, geselliger Treff für die ganze Region war das „Hörenhauser Sommerfest 2018“ am Wochenende. Der Wettergott meinte es mal wieder gut mit den Sießenern und lieferte Bilderbuchwetter sowie ein für Open–Air –Veranstaltungen fast optimales Festwetter.

Die zahlreichen Gäste in bester Festtagsstimmung, das „beliebte Dorffest“, auch über die Gemeindegrenzen hinweg, nahm einen sehr gelungenen und harmonischen Verlauf. Viele Stammgäste, aber auch erstaunlich viele neue Gesichter sah man unter den Besuchern. Die vielen freundschaftlichen Begegnungen und Gespräche und die fröhliche Atmosphäre: Das Sießener Fest“ des Musik- und Fördervereins Blasmusik Jugend Hörenhausen ist zu einem geselligen Treff geworden.

„Bei Sonne ist es in der Natur einfach herrlich zu festen und die Gäste fühlen sich dabei gut“, zeigte sich der Vorsitzende Wolfgang Thanner vom „wunderbaren Ambiente und der tollen Stimmung“ im runderneuerten Festplatz angetan. „Wir sind mit dem Ablauf und Verlauf des Sommerfestes 2018 mehr als zufrieden“, so der Vorsitzende mit seinem Kassier Gerald Henle und der Vorsitzenden des Fördervereins, Julia Blank, in einem ersten Resümee. Die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer hatten ein stressiges Wochenende, galt es doch die vielen Gäste mit einem umfangreichen Angebot bestens zu versorgen. „Unsere Leute haben super mitgemacht, das macht echt Freude“.

Ein bunt gemischtes Publikum bevölkerte am Freitag bei der „Summer meets Party“ den Festgarten und amüsierte sich an der Bar bei angesagten Hits und Partymusik von der Partyband „Tonwerk“, die drei einheimischen Musiker Elmar, Florian und Berthold kamen bestens an.

Gutes Wetter lud auch am Samstagabend viele Menschen zum „Sommernachtsfest“ in den romantisch beleuchteten Festgarten, der bei einem feierlichen Wortgottesdienst mit Gemeindereferentin Elfi Weiß gleich zu Beginn seine besondere Note bekam. Eine bestens aufgelegte Musikkapelle Hörenhausen sorgte mit toller Blasmusik unter der Leitung ihres Dirigenten Wilfried Thanner für eine gute Unterhaltung. Einen herzerfrischenden Tanzauftritt bot die junge Tanzgruppe „Smileys“ der SF Sießen. Die neue Tanzgruppe „Bella Ragazza“ lieferte wiederum einen gelungenen Auftritt. Der Vereinsvorsitzende Wolfgang Thanner verstand es in launiger Art wieder prima, bei der „Maibaumversteigerung“ des Hörenhauser Maiens den Betrag von 245 Euro für die Jugendkasse des Musikvereins einzusteigern. Irmgard Wanner aus Hörenhausen ist die neue Besitzern des Maibaums.

Einen wahren Besucheransturm erlebte der schöne Festgarten bei wiederum einladendem Festwetter auch am Festsonntag beim Frühschoppen und Mittagessen mit dem Musikverein Balzheim, der die Gäste bestens unterhielt. Viele kulinarische „Schmankerl“ gab es beim „Schwäbischen Mittagessen“ – und ernteten viel Lob für den Veranstalter.

Beim unterhaltsamen Nachmittag machten es sich die Besucher im Festgarten bei angeregten Gesprächen noch lange gemütlich. Da in diesem Jahr der Hörenhauser Maibaum ja abgesägt worden war (wir berichteten) und von vielen freiwilligen Helfern ein neuer Maibaum wieder aufgestellt wurde, stand für eine weitere Maibaumversteigerung auch dieser zur Verfügung.

Diese erbrachte den Betrag von 211 Euro – und Melanie Amann als stolze Besitzerin. Bei der 10. „Bulldog -Rallye“, einem Bulldog-Geschicklichkeitsfahren, dieses Mal mit einem großen Fendt-Schlepper, hatten sowohl die Akteure, als auch die Zuschauer, ihren Spaß. Bei der abendlichen Siegerehrung gab es viele Preise und reichlich Beifall für folgende spannende Reihenfolge: sieger wurde Daniel Straub mit 70 Punkten in elf Minuten und 17 Sekunden. Knapp dahinter auf dem zweiten Platz rangierte Daniel Schenk mit ebenfalls 70 Punkten in der Zeit von 13 Min. 52 Sek., gefolgt auf Platz 3 von Florian Schlierer mit 69 Punkten. Die Damenwertung gewann Elfriede Thanner mit ebenfalls 69 Punkten. Für einen „stimmungsvollen Ausklang“ sorgte am Abend die Musikkapelle Ebershausen mit prima Stimmungsmusik und Gesang. Beim 29. Wettsägen gab es bei lautstarker Anfeuerung ihrer Fans einen spannenden Verlauf mit folgender Reihenfolge: 1. und Gewinner des Spanferkels – MV Hörenhausen, 2. SF Sießen I, 3. MK Ebershausen – Herren, 4. MK Ebershausen - Damen, 5. SF Sießen II. Die Erfolge und Platzierungen wurden noch kräftig und ausgiebig gefeiert. (Cs)