Freude über aktives und erfolgreiches Vereinsjahr

Freude und Zufriedenheit über ein aktives und sehr erfolgreiches Vereinsjahr mit viel Lob für „richtig gute Musik machen“ beim gemeinsamen Musizieren haben den Verlauf der Generalversammlung des Musikvereins Hörenhausen am vergangenen Samstag geprägt. Dabei zeigte es sich, dass auf einer guten kameradschaftlichen Grundlage mit viel Gemeinschaftssinn sehr vieles in der gemeinsamen Vereinsarbeit auf vielen Ebenen erreicht wurde. Bemerkenswert: Vorsitzender Wolfgang Thanner führt nach seiner Wiederwahl nun schon 29 Jahre sehr erfolgreich den Musikverein Hörenhausen.

In seinem Jahresbericht zeigte sich Wolfgang Thanner mit den zahlreichen Aktivitäten in vielen Bereichen zufrieden, und es sei „schön und glaubwürdig anzusehen, dass wir ein sehr lebendiger Verein sind“. Die vielen gelungenen Feste für eine intakte und lebendige Dorfgemeinschaft, Konzerte, kirchliche und weltliche Anlässe, Geburtstagsfeiern, Gegenbesuche bei befreundeten Musikkapellen, Ausflüge, die Kameradschaftspflege und „dabei noch richtig gute Musik machen und die Menschen dabei zu erfreuen“, das sei wiederum ein „Riesendienst“ für die Allgemeinheit gewesen. Mit den „2. Hörenhauser Spezialitäten“ habe man wiederum eine neue Version von Auftritt erlebt, was bei den Musikern und auch den Gästen bestens angekommen sei.

„Musik bereitet viel Freude und macht Spaß, und genau dieser Spaß ist bei jedem Auftritt sichtbar und fühlbar“, zeigte sich Vorsitzender Thanner mit der momentanen Situation zufrieden. Er dankte den Musikerinnen und Musikern und besonders auch Dirigent Wilfried Thanner für sein unermüdliches Schaffen und Wirken als musikalischer „Vater des Erfolges“. Auch das neue Vereinsjahr verspreche mit eigenen Veranstaltungen und vielen musikalischen Auftritten wieder interessant zu werden. An einer weiteren Verbesserung der Vereinsstruktur wolle man arbeiten. So wurden auch Gebäude, Einrichtungen und Anlagenteile auf Vordermann gebracht. Der Festplatz bei der Gemeindehalle wurde komplett erneuert. Der Dank des Vorsitzenden galt hier allen freiwilligen Helfern. In seiner Vorschau erinnerte Vorsitzender Thanner auch schon an das 90-jährige Bestehen des Musikvereins, das im Jahre 2021 gefeiert wird. „Es wird aber kein Kreismusikfest wie beim 70- und 80-jährigen Bestehen geben.“

Fast 80 Termine

Der neue Schriftführer Fabian Fluck gab einen Einblick in die vielfältige Vereinsarbeit. „Fast 80 offizielle Termine, davon 32 musikalische Auftritte, wurden von der Vorstandschaft, den Funktionären sowie den Musikerinnen und Musikern wahrgenommen“, berichtete er. Mehr als 10 000 Besucher hätten 2017 die Internetseite des MV Hörenhausen besucht.

Der Kassenverwalter Gerald Henle zeigt in seinem Bericht auf, dass große Anstrengungen nötig seien, um die Kosten für das Musikerheim, die Jugendausbildung und den laufenden Betrieb zu erwirtschaften. Dank gut verlaufener Vereinsveranstaltungen und einer großen Spendenfreudigkeit könne man auch finanziell auf ein gutes Jahr zurückblicken.

Es werde viel in die Jugendarbeit investiert, berichtete die Jugendleiterin Julia Thanner. Die Jungmusiker musizieren sehr erfolgreich in der Jugendkapelle Rottal und seit kurzem auch im Vororchester Rottal, die von den Musikvereinen Burgrieden, Bußmannshausen, Hörenhausen und Rot bei Laupheim getragen werden.

Mehr als zufrieden mit den musikalischen Auftritten zeigte sich der Dirigent Wilfried Thanner: „Vor allem unsere Literaturauswahl und Musik ist auf qualitativ sehr gutem Niveau; wir durften von allen Seiten großes Lob und Anerkennung entgegennehmen.“ Auch lobte er die Spielfreude und Kameradschaft auf der Bühne und den treuen Fanclub. Vorausschauend erwähnte er das Doppelkonzert in Gögglingen-Donaustetten am 17. März, das eigene Osterkonzert und die vielen Einladungen befreundeter Musikkapellen für die Sommersaison. Für guten Probenbesuch der 50 Gesamt- und 5 Registerproben ehrte er Thomas Müller, Andreas Frank, Ramona Segmehl, Julia Thanner und Ramona Oettlin.

„Der Musikverein leiste eine große Bereicherung für die Dorfgemeinschaft und das Gemeinwohl“, lobte die stellvertretende Ortsvorsteherin Simone Barth bei der Entlastung im Namen der Gemeinde. Auch der Schulleiter Josef Stier dankte dem Musikverein und allen Verantwortlichen für die Unterstützung der Kooperation und Patenschaft Schule-Musikverein, die Gewinnbringendes für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen leiste.

Die Neuwahlen erbrachten nur kleine Veränderungen. (Wieder)gewählt wurden: Vorsitzender: Wolfgang Thanner. Kassier: Gerald Henle. Inventarverwalterin: Silke Rechtsteiner für Anita Sontheimer. Beisitzer: Hans Ertle, Anita Sontheimer (neu), Arthur Thanner. Kassenprüfer: Peter Reinalter und Franz-Josef Rechtsteiner.