Fördermedaille mit Ehrenbrief für Hubert Baur

Verbands- und Vereinsehrungen und besondere Auszeichnungen gab es bei der Generalversammlung des Musikvereins Hörenhausen für langjährige Musiker und Funktionäre.

Die neue Vereinsehrungsordnung des Musikvereins sieht die Ehrungen für 5, 15, 25, 35, 45 Jahre (und so weiter) aktives Musizieren vor, während für langjähriges aktives Musizieren von Verbandsseite des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg die Ehrungen für 10, 20, 30 Jahre und so weiter vorgesehen sind. Bei der Generalversammlung brach die stellvertretende Ortsvorsteherin Simone Barth eine Lanze für das Ehrenamt: „Was wäre unsere Gemeinschaft ohne das hohe ehrenamtliche Engagement, auch der Musikerinnen und Musiker?“ Sie zitierte Johann Wolfgang Goethe: „Wer die Musik nicht liebt, ist kein Mensch, wer die Musik liebt, ist ein halber Mensch, wer die Musik ausübt, ist ein ganzer Mensch.“ Deshalb leiste der Musikverein einen „Riesendienst für uns und unsere Gemeinschaft“.

Die Auszeichnung „Vereinsehrennadel in Silber“ mit Ehrenurkunde erhielten für ihre 15-jährige aktive Musikertätigkeit Silke Rechtsteiner und Daniela Thanner. Beide unterstützen den Musikverein nicht nur durch ihr aktives Musizieren, sondern übernahmen auch bereits Verantwortung im Verein. So war Silke Rechtsteiner Schriftführerin des Fördervereins und Jugendleiterin und ist jetzt Inventarverwalterin. Daniela Thanner ist zuständig für die Homepage des Musikvereins und unterstützt den neuen Schriftführer Fabian Fluck, hier auch bei der Planung und Herstellung von Flyern und Plakaten für die Werbung bei Vereinsveranstaltungen. Ronny Brugger galten Dankesworte des Vorsitzenden mit Übergabe eines Geschenkes für seine 25-jährige Unterstützung des Schlagzeugregisters bei Konzerten und Umzügen.

Eine besondere Auszeichnung gab es für Hubert Baur. Er erhielt die Fördermedaille in Silber mit Ehrenbrief des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg für jahrzehntelanges Engagement in der Vereinsarbeit. Von 1995 bis 2003 war er als Jugendleiter tätig. Seit dem Jahr 2013 ist er als Beisitzer im Vorstand, wobei ihm die gesamte Verwaltung mit Hausmeistertätigkeit rund ums Musikerheim übertragen worden ist. Über 40 Jahre, von 1972 bis 2013, war er im Musikverein mit Begeisterung auf seinem Flügelhorn aktiver Musiker. Dafür wurde er mit allen ihm zustehenden Ehrungen ausgezeichnet.

Als Komponist bekannt

Seine Begabung als Komponist von Marschliedern, Polkas, Volksweisen und vielem mehr sind im Blasmusikumfeld wohl bekannt, und seine Werke werden von den Orchestern auch gern gespielt. So ist er auch in Kreisen der Profimusiker mehr als bekannt und geschätzt. Vorsitzender Wolfgang Thanner zeigte sich „glücklich, solch verdiente Musikerinnen und Musiker ehren zu dürfen“. Er dankte allen Geehrten für ihre gute Mitarbeit in vielen Bereichen und übergab ihnen ein Geschenk des Musikvereins.