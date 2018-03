Dank für Jahrzehnte der Treue und Mitarbeit

Josef Arzt ist neues Ehrenmitglied des Musikvereins Hörenhausen. Diese verdiente Auszeichnung für große Vereinstreue und großes Engagement, für jahrzehntelanges aktives Musizieren erhielt Josef Arzt jetzt anlässlich seines 65. Geburtstages.

Die Musikkapelle Hörenhausen beehrte dabei ihr verdientes Mitglied mit einem musikalischen Ständchen bei seiner Geburtstagsfeier. Vorsitzender Wolfgang Thanner lobte die große Vereinstreue, die Vereinsverbundenheit und die jahrzehntelange aktive Unterstützung des Jubilars als aktiver Musiker und übergab unter Dankesworten die Ernennungsurkunde zum „Ehrenmitglied des Musikvereins Hörenhausen“ und ein Geschenk.

Josef Arzt begann seine musikalische Laufbahn bereits im Jahre 1967 bei seinem Heimatverein, dem Musikverein „Rota“ Schwendi, dort musizierte er auf seiner Posaune bis ins Jahr 1988. Nach seiner Heirat und seinem Umzug nach Weihungszell unterstützte er auch den Musikverein Hörenhausen ab dem Jahre 1975 als aktives Mitglied auf seiner Posaune. In Hörenhausen musizierte er bis ins Jahr 2015, sodass er insgesamt die imposante Zahl von 48 Jahre aktiver Musiker bei den beiden Musikvereinen war. Josef Arzt erhielt auch alle bisherigen Ehrungen auf Vereins- und Musikverbandsebene.

Moderator beim Wettsägen

Neben dem musikalischen Teil machte er sich im Musikverein Hörenhausen auch als Moderator bei der Fasnet, beim traditionellen Wettsägen, bei Konzerten und bei sonstigen Wettbewerben einen Namen. Legendär seine Moderationen beim Wettsägen, wo er mit seinen Anfeuerungen …..Z…iehen- z…..iehen – ziehen - die Teilnehmer immer wieder zu wahren Höchstleistungen antrieb. Auch bei der Organisation von vielen Vereinsausflügen machte er eine gute Sache. Viele Ausflugsteilnehmer erinnern sich noch gerne an die wirklich schönen Vereinsausflüge des Musikvereins nach Dresden, ins Elsass, nach Prag, nach Südtirol oder in die Partnerstadt Villepinte, die von Josef Arzt immer sehr eindrucksvoll vorbereitet, gestaltet und durchgeführt wurden. Auch sei der Jubilar immer „ein interessierter Wegbegleiter des Musikvereins“ und zeige seine stete Verbundenheit durch den regelmäßigen Besuch aller Veranstaltungen und Anlässe des Vereins. In bester Musikerkameradschaft wurden der Geburtstag und die hohe Ehrung noch kräftig gefeiert.