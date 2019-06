Zwei alkoholisierte Autofahrer in Hochdorf

Die Polizei hat am Samstag gegen 23.45 Uhr in Hochdorf zwei Autofahrer gestoppt. Bei den Kontrollen rochen die Polizisten Alkohol. Tests bestätigten den Verdacht, heißt es im Polizeibericht. Die 43 und 57 Jahre alten Autofahrer mussten ihre Autos stehen lassen.

Es war nicht die einzige Promillefahrt, die die Polizei an diesem Wochenende unterband. In Burgrieden kontrollierte die Polizei nach einem Zeugenhinweis einen Autofahrer, der deutlich zu viel getrunken hatte. Drei weitere Autofahrer wurden in Biberach, Dürmentingen und Riedlingen aus dem Verkehr gezogen unter der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Drogen unterwegs waren.

Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm haben die Beamten über das Wochenende die Fahrten von 23 Autofahrern bei Kontrollen beendet, schreibt die Polizei und weist auf die Gefahren hin (www.gib-acht-im-Verkehr.de).