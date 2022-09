Zusammenstoß auf der B30 bei Hochdorf

Nach einem Zusammenstoß von zwei Autos am Mittwoch ist die B30 bei Hochdorf mehr als eine Stunde gesperrt gewesen. Laut Polizei ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 14.50 Uhr. Eine 55-Jährige fuhr mit einem VW in Hochdorf in der Biberacher Straße und bog nach links ab, um auf die B30 in Richtung Biberach zu kommen. Dabei übersah die VW-Fahrerin eine 63-Jährige, die mit ihrem Touran in Richtung Ravensburg unterwegs war. In der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Der Touran wurde durch den heftigen Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. „Zum Glück war dort niemand unterwegs“, so die Polizei. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrerinnen eine Schock. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge bis 16 Uhr komplett gesperrt werden. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 30 000 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Hochdorf, Unteressendorf und Schweinhausen mit 14 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz.