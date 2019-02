Welche Möglichkeiten es gibt, am Ende des Lebens zuhause palliativ versorgt zu werden, darüber spricht Heike Heß am Donnerstag, 21. Februar, um 18.30 Uhr im TSV Vereinsheim Hochdorf. Heike Heß ist die Gründerin und Leiterin der Spezialisierten Ambulanten Palliativen Versorgung in Biberach (SAPV). Die SAPV dient dem Ziel, die Lebensqualität und die Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen zu erhalten und zu verbessern.