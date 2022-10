Zeugen gesucht: Unbekannte legen Metallgegenstände auf Schienen

Gleich zwei Züge haben am vergangenen Freitagabend um 22.15 Uhr auf der Bahnstrecke am Bahnhof Unteressendorf mehrere auf die Schienen gelegte Metallgegenstände überfahren und wurden dadurch beschädigt. Mutmaßlich zwischen 21.50 und 22.10 Uhr legten die bislang unbekannten Personen laut Polizei mehrere massive Hebevorrichtungen für den Gleisbau, die am Parkplatz neben dem Bahnhof gelagert wurden, auf die Schienen. Der Triebfahrzeugführer eines Zuges auf der Fahrt von Aulendorf nach Ummendorf überfuhr trotz eingeleiteter Schnellbremsung die Gegenstände mit mehr als 100 Kilometern pro Stunden und wurde dadurch beschädigt. Nur wenige Minuten zuvor erfasste bereits ein durchfahrender Bauzug auf dem Gegengleis eines der aufgelegten Schienenbauhilfsmittel und wurde ebenfalls beschädigt. Durch die Unfälle wurden glücklicherweise keine der Zugreisenden sowie keine Bahnmitarbeiter verletzt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Aufgelegte Hindernisse können einen Zug zum Entgleisen bringen. Durch umherfliegende Gegenstände gefährden die Täter nicht nur sich selbst massiv, sondern auch die Zugpassagiere und andere in der Nähe befindliche Menschen.