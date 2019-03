Wohnhausbrand mit zwei Toten: Vieles deutet auf Familientragödie hin

Zu dem Wohnhausbrand in Unteressendorf am Dienstag liegen den Ermittlungsbehörden jetzt neue wichtige Erkenntnisse vor. Die toten Personen wurden obduziert. Sie konnten noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden.

Es dürfte sich jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit um die beiden Bewohner, eine 77-jährige Frau und ihren 44-jährigen Sohn, handeln. Eine Gewissheit wird erst eine DNA-Untersuchung erbringen. Die beiden lebten zusammen in dem Haus im Grafenbergweg in Unteressendorf.

Die Obduktion hat bei der Mutter als Todesursache eine schwerwiegende Herzverletzung in Folge einer Schussabgabe mit einem Schrotgewehr ergeben. Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl

Laut dem vorläufigen Obduktionsergebnis hatten die Toten beide Schussverletzungen. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass der 44-Jährige möglicherweise zunächst seine 77-jährige Mutter erschoss und dann sich selbst.

Kriminaltechniker sicherten die Spuren am Tatort akribisch. Hier fanden sie auch Reste von Schusswaffen. Der 44-Jährige war legal im Besitz von Schusswaffen.

Die Ermittlungsbehörden gehen jetzt von einem Tötungsdelikt mit erweitertem Suizid aus. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei und Staatsanwaltschaft noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Nach SZ-Informationen verstarb der Ehemann der 77-Jährigen nach langer Krankheit im vergangenen November. Der Sohn lebte seit einigen Jahren wieder bei seiner Mutter.

Obduktionsergebnis gibt Hinweis auf den möglichen Täter

„Wir werden den tatsächlichen Geschehensablauf im Nachhinein wohl nicht mehr mit letzter Sicherheit aufklären können“, so Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl von der Staatsanwaltschaft Ravensburg.

Die bislang durchgeführten kriminaltechnischen Untersuchungen – Spurensicherungsmaßnahmen, Lage der beiden aufgefundenen Leichen, Auffinden der Schusswaffenreste – sowie insbesondere das vorläufige Obduktionsergebnis sprächen jedoch dafür, dass der 44 Jahre alte Sohn zunächst seine Mutter erschossen habe.

„Die Obduktion hat bei der Mutter als Todesursache eine schwerwiegende Herzverletzung in Folge einer Schussabgabe mit einem Schrotgewehr ergeben. Der Sohn ist dem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge an einem Kopfschuss verstorben, den er sich – so die Annahme nach dem derzeitigen Ermittlungsstand – mit einer Pistole selbst beigebracht hat“, erläuterte Diehl.

„Wann und in welchem Zusammenhang der Brand entstand beziehungsweise gelegt wurde und ob dazu Brandbeschleuniger verwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen“, sagte er. Die konkrete Brandursache stehe noch nicht fest.

Der Wohnhausbrand war am Dienstag gegen 2.30 Uhr in der Früh von mehreren Auto- und Lastwagenfahrer, die auf der B30 an Unteressendorf vorbeifuhren, gemeldet worden.

Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, stand das Haus komplett in Flammen und es war unmöglich, in das Haus einzudringen. Um ihre eigene Sicherheit nicht zu gefährden, versuchten die Einsatzkräfte zuerst, das Feuer von außen einzudämmen.

Erst nach mehreren Stunden gelang es ihnen, das Haus zu betreten und nach den vermissten Personen zu suchen. Die stark verbrannten Leichen befanden sich laut Feuerwehr im gleichen Zimmer.