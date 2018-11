Wo Hochdorf neues Bauland ausweisen will

Aktuell kann die Gemeinde Hochdorf keine Bauplätze anbieten, sämtliche Parzellen in den zuletzt entwickelten Wohnvierteln sind verkauft. Nächstes Jahr wollen die Verantwortlichen im Rathaus zwei Neubaugebiete in Hochdorf und Unteressendorf anpacken. Um auch künftig eine maßvolle Entwicklung zu ermöglichen, hat der Gemeinderat zudem festgelegt, an welchen Stellen die bauliche Entwicklung auf längere Sicht weitergehen soll.

Die Verwaltungsgemeinschaft Biberach erarbeitet gerade einen neuen Flächennutzungsplan (FNP) mit einem Horizont bis 2035. Die Mitgliedsgemeinden sind aufgerufen zu sagen, wo ihnen neue Wohn- und Gewerbegebiete vorschweben. Hochdorf wird ein Bedarf von 8,5 Hektar für neue Wohngebiete zugebilligt. Auf Vorschlag der Verwaltung hat sich der Rat für eine gleichmäßige Berücksichtigung aller Ortsteile ausgesprochen: 3,9 Hektar in Hochdorf, jeweils 2,3 Hektar in Schweinhausen und Unteressendorf. Bei der Auswahl achtete er auf die Chance zum Grunderwerb – stets die Voraussetzung, dass aus farblichen Markierungen in den Planskizzen tatsächlich ein Wohngebiet wird. Wie Bürgermeister Klaus Bonelli der „Schwäbischen Zeitung“ sagte, sind die Flächen entweder im Eigentum der Gemeinde oder sie hat durch Ankaufsrechte und Tausch konkrete Aussichten.

In Hochdorf ist in zwei Abschnitten (1,1 plus 0,8 Hektar) die Erweiterung von „Kreuzäcker“ im Nordosten vorgesehen. Beide waren schon im FNP 2020, sind aber nicht umgesetzt. Hier soll sich bald etwas tun. Mittelfristig sollen darüber hinaus im Osten mit einer Öschle-Erweiterung (zwei Hektar neu im FNP 2035) neue Möglichkeiten für Häuslebauer entstehen.

In Unteressendorf soll nächstes Jahr die Erweiterung des Wohngebiets Straßenäcker im Südwesten angegangen werden. 0,8 Hektar dafür waren schon drin, für die Zukunft sollen zusätzlich weitere 1,5 Hektar in den FNP 2035. In Schweinhausen will sich die Gemeinde die Option sichern, die Viertel Stockäcker (0,7 ha) und Aspenhalde (0,5 ha) zu erweitern und ein neues Gebiet Stauferstraße (1,1 ha) im Osten auszuweisen.

Bonelli sagte, die Gemeinde habe jüngst bewusst eine kleine Pause eingelegt, bevor sie vom nächsten Jahr an wieder neue Bauplätze schafft. Generell strebe sie eine mäßige und stetige Entwicklung an, auch im Hinblick auf die Gemeindeeinrichtungen wie Kindergärten. Die Einwohnerzahl ist in den vergangenen fünf Jahren um zehn Prozent gestiegen, von 2143 zur Jahresmitte 2013 auf aktuell 2360. Dies gehe nicht allein auf Neubaugebiete zurück. Da ist zum einen die natürliche Fluktuation in älteren Vierteln, in die junge Familien nachziehen. Zudem seien einige Baulücken im Ortsinnern geschlossen worden, was die Gemeinde begrüße und unterstütze. Trotzdem könne auf neue Bauplätze in Maßen nicht verzichtet werden.

Für mögliche neue Gewerbeflächen sollen zwei Hektar im Anschluss ans geplante Gewerbegebiet Wasserfall in Hochdorf in den FNP 2035.