WFV-Vorrunde wird in Hochdorf ausgetragen

Mit dem SV Laupertshausen und dem SV Alberweiler II starten am Sonntag, 4. Februar, die Vorrundenspiele der Fußballfrauen auf Verbandsebene.

Eins der Turniere mit den genannten Mannschaften findet in Hochdorf statt. Zwölf Teams sind dort in zwei Sechsergruppen eingeteilt, die Spiele beginnen um 10 Uhr. Die beiden Gruppenersten bestreiten das Halbfinale. Die beiden Sieger sowie der Gewinner des Spiels um Platz drei erreichen das Endrundenturnier, das am Sonntag, 18. Februar, in Stuttgart-Zuffenhausen stattfindet.

Die Vorrunde in Hochdorf im Überblick: Gruppe A (Sonntag, ab 10 Uhr) mit SV Granheim, FV Asch-Sonderbuch, SGM Haslach/Wangen, SV Laupertshausen, TSF Ludwigsfeld, TSV Tettnang. Gruppe B (Sonntag, ab 10.12 Uhr) mit SG Altheim, FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zußdorf, FV Bellenberg, SV Alberweiler II, SV Jungingen, TSV Tettnang II.