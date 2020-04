Weggeworfene Zigarette verursacht Böschungsbrand

Auf einer Länge von circa 30 Metern hat am Donnerstag am Naturschutzgebiet Lindenweiher eine Böschung gebrannt. Brandauslöser war nach Angaben der Polizei vermutlich eine achtlos weggeworfene Zigarette. Der Brand ereignete sich um 19.40 Uhr, die Flammen gingen von selbst aus. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hielten sich offensichtlich mehrere Personen an einer Sitzbank am Lindenweiher auf. „Sie konsumierten dort reichlich Alkohol, was die zurückgelassenen Bierflaschen eindrucksvoll dokumentierten“, so die Polizei. Auch eine Vielzahl von Zigarettenkippen fand sich vor Ort. Eine davon sei wohl noch nicht ganz erloschen gewesen, als sie weggeworfen wurde, weshalb sie das trockene Schilf in Brand setzte, so die Polizei. Ein nennenswerter Schaden entstand durch das Feuer nicht.