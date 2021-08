Vorsitzender wird in seinem Amt bestätigt

Bei der Jahreshauptversammlung blickte der TSV Hochdorf auf sein 50-jähriges Bestehen zurück und gab einen Ausblick auf 2021. Der Vorsitzende Klaus Koch erinnerte an die Anfänge im Gründungsjahr 1971, den schrittweisen Ausbau der Abteilungen und den Bau von Sportanlagen. „50 Jahre TSV Hochdorf, das sind in erster Linie 50 Jahre freiwilliges und ehrenamtliches Engagement für den Sport im Verein und für das Wohl der Gemeinde“, so Koch. Er würdigte die hohen Eigenleistungen beim Bau der Sportanlagen, der Sportheime und des Spielplatzes, die Arbeit vom Vorstand und Vereinsrat, das Engagement der Übungsleiter und Trainer und die Helfer bei Festen und Veranstaltungen.

Im aktuellen Geschäftsjahr wurden viele Aktivitäten wegen der Pandemie verschoben oder sind ausgefallen. Im Ausblick informierte Koch über die schrittweise Aufnahme von sportlichen Aktivitäten im Bereich Tennis, Fußball und Breitensport. Ob der traditionelle Weihnachtsmarkt wieder stattfinden kann, musste er noch offenlassen. Auch die Abteilungsleiter berichteten von einem schwierigen Geschäftsjahr 2020. Vor allem bei den Hallensportarten gab es die größten Einschränkungen während Freiluft-Sportarten uneingeschränkt möglich waren.

Nachdem die Entlastung des Vorstands einstimmig erfolgte, fanden die Wahlen statt. Einstimmig gewählt wurden erneut der erste Vorsitzende Klaus Koch, Schriftführer Eric Becker, Kassenprüfer Ralf Dangel und der Beisitzer Hans-Dieter Wiek. Neu ins Vorstandsteam wurde Tobias Scherl als Beisitzer gewählt.

Die Ehrungen übernahm Hermann Gantner vom Sportkreis Biberach. Urkunden wurden überreicht an langjährige Mitglieder. Die Gründungsmitglieder Lorenz Heckenberger, Helene Hiller, Brigitte Jäggle, Siglinde Kloos und Franz Mack waren anwesend, was mit einem besonderen Applaus belohnt wurde. Zum Abschluss wurde Wilfried Wydler für langjährige Vereinsarbeit in verschiedenen Ämtern mit der Ehrennadel des WLSB in Silber ausgezeichnet.