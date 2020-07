Vergaberichtlinien für Bauplätze sind Thema

Der Hochdorfer Gemeinderat befasst sich am Dienstag, 7. Juli, mit dem Erlass von Richtlinien für die Vergabe von Wohnbauplätzen in der Gemeinde. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Gemeindehalle Hochdorf.

Weitere Themen sind unter anderem der Antrag einer Privatperson auf Aufhebung des Bebauungsplans Bachäcker in Hodchdorf, die Vergabe der technischen Betreuung fürs Nahwärmenetz, der gemeinsame Gutachterausschuss Biberach-Mitte sowie der Verkauf eines Bauplatzes in Schweinhausen und eines Bauplatzes für ein Mehrfamilienhaus im Gebiet Kreuzäcker II. Außerdem stehen Bekanntgaben auf der Tagesordnung.