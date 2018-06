Vereinsförderung ist eines der Themen

Der Hochdorfer Gemeinderat tagt am Dienstag, 12. Juni, um 19.30 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vereinsförderrichtlinien und das Starkregenrisikomanagement. Die Sitzung beginnt mit dem Bereicht des Bürgermeisters, unterm Punkt Baugesuch geht es um Gesuche der Gemeinde, um einen Nutzungsänderung einer Wohnung in Kindergartenräume sowie den Umbau der bestehenden Kindergartenräume außerdem um die energetische Sanierung des Gebäudes Schulgasse 2 in Unteressendorf. Die Vergabe der Außenanlagen für die Rosenbach-Grundschulerweiterung steht des Weiteren auf dem Programm. Danach geht es um die Jahresrechnung 2017 und den Finanzzwischenbericht 2018. Im Anschluss sollen eine neue Vereinsförderrichtlinine und eine neue Feuerwehrsatzung erlassen werden. Das Gremium beschäftigt sich zumdem mit dem Starkregenrisikomanagement, es werden die Riskioanalyse und die kommunalen Baumaßnahmen vorgestellt.