Unteressendorfer Musiker spielen

Der Musikverein Unteressendorf lädt am Samstag, 23. November zum Herbstkonzert ein. Beginn ist um 20 Uhr in der Gemeindehalle in Unteressendorf. Es sind aktuelle Konzertwerke, Märsche, Musicalmelodien sowie swingende Schlagermelodien zu hören. Die Musiker um Dirigent Wolfgang Huber beginnen mit „Fanfare for The Common Man“ von Aaron Copland. Es folgen „Concerto d’Amore“, „Tanz der Vampire“ und der diesjährige Stundenchor der Oberstufe, „Desert Dances“. Im zweiten Teil gibt es den Konzertmarsch „Mars der Medici“, „Frank Sinatra Classics“ und die Pop-Hymne „Music“ sowie „The Floral Dance zu hören. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne angenommen.