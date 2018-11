Unteressendorfer laden zum Herbstkonzert

Der Musikverein Unteressendorf lädt am Samstag, 24. November, zum Herbstkonzert ein. Beginn ist um 20 Uhr in der Gemeindehalle in Unteressendorf. Die Gemeindejugendkapelle eröffnet das Konzert unter der Leitung von Michael Schick. Anschließend gibt der neue Unteressendorfer Dirigent Wolfgang Huber sein erstes Jahreskonzert mit dem Musikverein. Beim Konzert sind aktuelle Konzertwerke, Märsche, Musicalmelodien sowie Filmmusiken zu hören. Die Musiker um Dirigent Huber beginnen mit der Show-Overtüre „Studio 1“ von Alfred Bösendorfer. Es folgen „The Times“, „Zurück in die Zukunft“, „Das Boot“ und „Zeitenwende“. Mit dem „Krönungsmarsch“ und „The Sound of Silence“ endet das Konzert. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne angenommen.