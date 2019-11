Unteressendorf feiert Patrozinium

Die Kirchengemeinde St. Martinus Unteressendorf feiert am Sonntag, 17. November, ihren Kirchenpatron St. Martin. Der Festgottesdienst mit Pfarrer Jürgen Sauter beginnt um 10 Uhr. Anschließend lädt die Kirchengemeinde in die Gemeindehalle zum Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen ein. Den Festgottesdienst umrahmt der Kirchenchor aus Oberessendorf mit religiösen Liedern. Die Leitung hat Robert Stützle. An der Orgel spielt Tanja Nünke. In der Gemeindehalle wird danach vor dem Bühnenbild, das die Mantelteilung von Martinus zeigt, gefeiert. Das Bild wurde 2016 vom Unteressendorfer Maler Otto Steinhauser hergestellt. Das Originalgemälde befindet sich an der Decke der Kirche und wurde 1846 von Fidel Schabet aus Bad Wurzach gefertigt. Der Musikverein unterhält die Gäste während des Essens mit Unterhaltungsmusik. Der Erlös der Veranstaltung kommt der abgeschlossenen Kirchensanierung zugute.