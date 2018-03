Unfall nach falschem Überholen auf B30

Auf der Bundesstraße 30 bei Hochdorf hat am Mittwoch ein Fahrer die Verkehrszeichen ignoriert und durch ein verbotenes Überholmanöver einen Unfall verursacht. Das teilt die Polizei mit. Ein 80-Jähriger fuhr kurz vor 18 Uhr auf der B 30 in Richtung Biberach. Bei Hochdorf kam ihm ein Kastenwagen entgegen, der trotz Verbots überholte. Der Senior musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Trotzdem streiften sich die Autos. Der 80-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst nahm ihn mit in ein Krankenhaus. Am Renault des 80-Jährigen entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei mit rund 15 000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 20-Jährigen, der mit dem Kastenwagen unterwegs war. Ihn erwartet eine Strafanzeige.