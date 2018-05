Unbekannte brechen in mehrere Firmen ein

Auf Geld waren Unbekannte am Wochenende offenbar auch in Hochdorf aus. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter in der Nacht zum Montag das Tor einer Firma in der Straße Steigäcker auf. Auf ihrer Suche fanden die Diebe in einem Büro Geld. Auch ein Telefon steckten die Unbekannten ein und flüchteten mit der Beute.

In der Bahnhofstraße hebelten die Unbekannten ein Fenster in einem Gebäude auf und drangen ebenfalls ein. Gefunden haben sie dort allerdings nichts. An einem benachbarten Haus versuchten sich die Diebe schließlich an Fenstern und Türen, brachen ihren Versuch jedoch, nachdem sie keinen Erfolg hatten. Ob die Taten zusammenhängen mit einem Einbruch in der Nacht zuvor (Sz berichtete), ermittelt jetzt die Polizei. Sie will auch prüfen, ob zwei Männer damit im Zusammenhang stehen, die bereits am Samstag in der Straße Steigäcker aufgefallen waren. Sie fuhren dort mit einem auffallend alten, roten Auto mit ausländischen Kennzeichen langsam an der Firma vorbei. Als sie den Inhaber sahen, gaben sie laut Polizei aber plötzlich Gas.