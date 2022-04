TSV Hochdorf ehrt langjährige Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Mitgliederversammlung des TSV Hochdorf wurde über eine Bildershow ein Rückblick auf das vergangene Jahr gehalten. Besonderes Highlight war die sportliche Dorfrallye anlässlich 50 Jahre TSV. Der 1. Vorsitzende Klaus Koch bedankte sich bei den Organisatorinnen Beate Kloos, Martina Müller und Carmen Genal.

Nach der Begrüßung und der Totenehrung trug der 1.Vorsitzende des TSV den Geschäftsbericht des vergangenen Sportjahres vor und beendete diesen mit dem besonderen Dank bei allen Engagierten und bei der Gemeinde für die gute Unterstützung. In den Berichten der Abteilungen wurde von einem weiteren Jahr in der Pandemie berichtet. Viele Aktionen und Trainings waren nur eingeschränkt möglich. Dennoch haben alle Abteilungen ausgezeichnete Arbeit geleistet und den Mitgliedern das größtmögliche Angebot gemacht. In der zuvor stattgefundenen Vereinsjugendversammlung wurde Carmen Genal für weitere zwei Jahre als Vereinsjugendleiterin bestätigt.

Es folgte der Bericht der Hauptkasse, vorgestellt von Wilfried Wydler. Das Jahr 2021 konnte mit einem leicht positiven Kontostand beendet werden. Ohne Beanstandung verlief die Kassenprüfung, welche mit einer Empfehlung von Franz Mack vorgetragen wurde. Bürgermeister Stefan Jäckle bedankte sich für das gute Miteinander und für das Engagement und führte die Entlastung der Vorstandschaft durch, welche von der Versammlung einstimmig angenommen wurde. Danach leitete er die Wahlen. Die 2.Vorsitzende Martina Müller, der Kassierer Wilfried Wydler, der Kassenprüfer Franz Mack sowie der Beisitzer im Vereinsrat Hans-Dieter Wiek wurden jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Die Ehrungen übernahm die Vorsitzende Martina Müller. Für die langjährige Mitgliedschaft beim TSV wurden Jürgen Kloos (25 Jahre) sowie Karl-Josef Kruk und Frank Steiner (jeweils 40 Jahre) mit einer Urkunde und 5L Apfelsaft geehrt. Für 8 Jahre im Ehrenamt wurde Antje Kloos-Paschke mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet, für 12 Jahre Ehrenamt wurden Ralf Dangel, Thomas Denninger und Jürgen Gaiser mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold erhielten Franz Mack und Hans-Dieter Wiek für mehr als 16 Jahre Ehrenamt. Zum Abschluss bedankte sich der 1.Vorsitzende Klaus Koch bei allen Vereinsräten, Mitgliedern und Gästen und beendete die Versammlung.