Trotz hoher Investitionen kein Kredit notwendig

Der Gemeinderat Hochdorf hat dem Haushaltsplan für 2018 zugestimmt. Bürgermeister Klaus Bonelli stellte die wichtigsten Kennzahlen vor. Über die geplanten Investitionen war bereits in der vorherigen Sitzung beraten worden.

Bonelli sagte, er sei mit dem Zahlenwerk insgesamt sehr zufrieden. Die Gemeinde Hochdorf habe in den vergangenen Jahren Rücklagen aufgebaut, die nun verwendet würden, um das umfangreiche Investitionsprogramm zu stemmen. Parallel dazu wolle die Gemeinde die Verbindlichkeiten weiter abbauen, um so weiteren Spielraum zu schaffen. Er sei froh, dass der Haushalt 2018 ohne Kredite finanziert werden könne. Zuletzt appellierte er an den Gemeinderat, den nun im Haushaltsplan vorgezeichneten Weg „nicht ohne Not“ zu verlassen. Der jetzige Plan sei gut durchfinanziert.

Hohes Investitionsvolumen

Das Haushaltsvolumen beläuft sich 2018 insgesamt auf 13,6 Millionen Euro. Das Investitionsvolumen ist mit rund 5,8 Millionen Euro so hoch wie nie zuvor (SZ berichtete). Bonelli erinnerte daran, dass das aber auch daran liegt, weil das Sonderkonto für das Baugebiet Kreuzäcker I aufgelöst wurde und sich in der Bilanz an verschiedenen Stellen wiederfindet. Ohne das Sonderkonto belaufen sich die geplanten Investitionen auf rund 3,4 Millionen Euro, immer noch eine beachtliche Summe. Im Durchschnitt investierte die Gemeinde in den vergangenen Jahren rund 2,7 Millionen Euro – und dabei solle sich der Betrag mittelfristig auch wieder einpendeln, so Bonelli.

Einnahmen: Realsteuern

Die Gewerbesteuereinnahmen steigen. Laut dem vorläufigen Rechnungsergebnis belaufen sich die Einnahmen für das Haushaltsjahr 2017 auf rund 537 000 Euro, für 2018 rechnet die Gemeinde mit 600 000 Euro. Die Grundsteuer A und B summiere sich auf rund 200 000 Euro. Der Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer steige aufgrund der guten Konjunktur. Hier rechnet Hochdorf mit Einnahmen in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2011 waren es noch 774 000 Euro. Die Schlüsselzuweisungen betragen voraussichtlich zusammen mit der kommunalen Investitionspauschale 942 000 Euro.

Ausgaben

Diesen Einnahmen stehen im Verwaltungshaushalt diverse Ausgaben gegenüber. Der größte Posten, mit 24 Prozent der gesamten Ausgaben im Verwaltungshaushalt, sind die Personalkosten. Sie belaufen sich auf 1,9 Millionen Euro. Die höheren Personalkosten sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass es zu Tariferhöhungen kam, die Kämmererstelle wieder besetzt ist und im Kindergarten weiteres Personal eingestellt wurde. Da der Betreuungsbedarf an der Grundschule steigt, fallen hier mehr Arbeitsstunden an. Die Finanzausgleichsumlage beläuft sich laut Plan auf 602 796 Euro, die Gewerbesteuerumlage auf 120 882 Euro und die Kreisumlage auf 724 644 Euro.

Hohe Zuführungsrate

Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt wird sich auf 703 384 Euro belaufen. Zum Vergleich: Für das Jahr 2017 werden es nach aktuellen Berechnungen voraussichtlich 360 000 Euro sein. Bonelli betonte, wie wichtig es sei, dass die Zuführungsrate nachhaltig stabil bleibe. Eine Konsolidierung des Verwaltungshaushalts sei ebenso wichtig. Alle Ausgaben und Einnahmen müssten konsequent durchleuchtet werden.

Rücklagen sinken

Für 2018 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1,2 Millionen Euro vorgesehen. Bonelli erinnerte den Gemeinderat erneut daran, dass das für die Jahre 2018 bis 2021 geplante Investitionsprogramm nur mit weiteren Krediten zu bewerkstelligen sei. Die Rücklagen würden in den kommenden Jahren bis auf den Mindestbetrag ausgeschöpft. 2018 komme außerdem eine Gewerbesteuerrückzahlung auf die Gemeinde zu, hierfür seien im aktuellen Haushalt Mittel in Höhe von 60 000 Euro reserviert.

Offene Entscheidungen

In den Vermögensplan mit eingestellt sind zwei Investitionen, über die der Gemeinderat in nächster Zeit noch entscheiden muss. Das ist einerseits das Projekt, eine E-Tankstelle aufzustellen und andererseits die Grundsatzentscheidung, in welchem Umfang der Gemeindeverbindungsweg nach Fischbach saniert werden soll. Der Gemeinderat stimmte dem Haushaltsplan einstimmig zu und lobte Bürgermeister Klaus Bonelli für die gute Arbeit.