Trotz Corona miteinander im Dialog bleiben

Die Corona-Pandemie dauert inzwischen schon etwas mehr als ein Jahr an und ein Ende ist nicht in Sicht. Trotz der Hürden, die dadurch entstehen, möchte der Verein „Lebensqualität Hochdorf“ sich weiter für ein gutes Miteinander in der Gemeinde einsetzen und dafür sorgen, dass die Menschen miteinander im Dialog bleiben. Folgende Aktionen sind nun in nächster Zeit geplant, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Müllsammelaktion vom 10. bis 17. April

Über die „Schwäbische Zeitung“ haben Christina Schmid und Anita Parusel zu einer Müllsammelaktion im Landkreis Biberach aufgerufen. Der Verein „Lebensqualität Hochdorf“ und die Gemeinde Hochdorf möchten sich diesem Aufruf zur Dorfputzete anschließen, den Müllsammelzeitraum aber auf eine Woche ausweiten. „Es wäre schön, wenn viele Menschen helfen, die Gemeinde von wildem Müll zu befreien. Neuralgische Stellen mit viel Müllablagerung haben wir bereits bei der Dorfputzete 2019 herausgefunden. Damals hat Otto Höbel zusammen mit dem Bauhof Rundstrecken herausgearbeitet“, schreibt der Verein in seiner Ankündigung. Zusammen loszuziehen und zu vespern, sei dieses Jahr nicht möglich. Dennoch sei jeder willkommen, mitzumachen und den gesammelten Müll beim Bauhof abzustellen. Wer Lust hat, kann bei der Aktion ein Foto schießen und diese an die E-Mail lebens- qualitaet-hochdorf@t-online.de schicken. Daraus soll dann eine Collage gebastelt werden.

Aktion „Freude machen“ mit Postkarten

Die erste Postkartenserie ist bereits verteilt. Nun soll eine zweite Serie gedruckt werden. Wer ein schönes Motiv hat, kann es mit Quellenangabe an lebensqualitaet- hochdorf@ t-online.de e-mailen. Wenn genügend Motive vorhanden sind, werden diese gedruckt und die Postkarten in den Läden in Hochdorf, Schweinhausen und Unteressendorf ausgelegt. Die Postkarten sind kostenlos und jeder und jede darf die Postkarten mitnehmen und weitergeben und anderen eine Freude machen.

Lesen ist cool – welches Buch liegt auf deinem/Ihrem Nachttisch?

Ziel ist es, einen Bücheraustausch aufzubauen. Am Donnerstag, 22. April, startet um 19 Uhr das erste Zoom-Meeting. Im Austausch wollen alle Teilnehmer herausfinden, welche Interessen vorliegen. Die Idee ist, dass jeder das Buch, das er gerade liest, vorstellt. Wer mitmachen will, kann sich bei Erika Hipper (-1345) oder Traude Koch (-7383) melden.

Projekt Verzeihen

Die Evangelische Versöhnungskirche in Ummendorf feiert ihr 50-jähriges Bestehen und hat die Idee, hierfür ein Kunstprojekt mit der Fotografin Laura Zalenga zu entwickeln. Bis Ende April 2021 werden Aussagen rund um das Thema „Verzeihen“ gesammelt. Jeder einzelne kann sagen, was verzeihen für ihn bedeutet, ob ihm schon einmal verziehen wurde oder was man auch nicht verzeihen kann. Am 11. Juli findet die Vernissage statt. Der Verein „Lebensqualität Hochdorf“ unterstützt die Aktion und hofft, dass aus der Gemeinde Hochdorf und aus dem Verein einige mitmachen.