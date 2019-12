Theater Hochdorf findet „Die Million im Ehebett“

Das Theater Hochdorf spielt in dieser Saison „Die Million im Ehebett“, eine Komödie in drei Akten von Hans Gmür. Wegen des Umbaus der Gemeindehalle sind die Aufführungen nochmals im Foyer der Sporthalle in Hochdorf.

Zum Inhalt des Stücks: Mit der Ehe von Sigi und Eva Wolf steht es nicht zum Besten. Während Sigi die jodelnde Kellnerin Carola bei ihren Bemühungen großzügig sponsert, eine eigene CD herauszubringen, sucht seine Ehefrau emotionalen Ausgleich beim Bankangestellten Benno Lenz. Eines Tages überrascht Sigi seine Frau mit ihrem Liebhaber, der sich auf dem Balkon versteckt. Doch Sigi ist aus einem ganz anderen Grund nach Hause gekommen, denn im Ort ist eine Bank überfallen worden und der Bankräuber hat sich mit der Beute verschanzt. So beschließt Sigi, seine Pistole zu holen und sich auf die Suche zu begeben, um die Belohnung zu kassieren.

Als er Benno entdeckt, ist er sich seiner Sache sicher, dass das der Bankräuber ist. Kurz entschlossen ändert er seinen Plan. Weshalb sich mit der ausgesetzten Belohnung begnügen, wenn man die Beute auch teilen kann? Denn die befindet sich, auch zu Bennos Überraschung, tatsächlich auf dem Balkon. Versteckt von dem wirklichen Täter, der sie auf der Flucht vor der Polizei dort deponiert hat. So beschließen sie, Polizeihauptmeister Vogel eine abenteuerliche Geschichte aufzutischen …