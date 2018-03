Teilorte bekommen schrittweise, was Hochdorf hat

Die Gemeinde Hochdorf begrüßt die Absicht des Landkreises Biberach, mit flächendeckend schnellen Internetverbindungen auf Landkreiskosten ein Glasfasernetz zwischen den Städten und Gemeinden aufzubauen. Der Gemeinderat stimmte einmütig zu, dass der Kreis für dieses überregionale Backbonenetz in Hochdorf und den Ortsteilen Gehwege aufbaggert sowie bereits vorhandene Leerrohre und Infrastrukturen nutzt. Außerdem verpflichtet sich die Gemeinde, im Zuge solcher Bauarbeiten auf eigene Kosten Leerrohre für ein innerörtliches Netz gleich mitverlegen zu lassen. Die Gemeinde bekundet zugleich die Absicht, schrittweise ein Glasfasernetz bis zu den einzelnen Häusern (FTTB) in der ganzen Gemeinde aufzubauen – ohne konkrete Zeitvorgabe.

Dieses Thema steht dieser Tage reihum in allen Gemeinderäten im Kreis Biberach auf der Tagesordnung. Alle müssen mitmachen, das hat der Kreistag zur Bedingung gemacht. Derzeit ist die Ortschaft Hochdorf bereits sehr gut versorgt. Hier gibt es schnelle Verbindungen nach dem FTTB-Standard, wie er mittelfristig überall hergestellt werden soll. Wollte die Gemeinde alle noch nicht so gut versorgten Ortsteile auf einen Schlag ebenfalls auf FTTB-Standard bringen, würde das 4,8 Millionen Euro kosten. Bürgermeister Klaus Bonelli sagte: „Auf einen Schlag ist das nicht realistisch, selbst für einen Ortsteil nicht.“

Eine Herkulesaufgabe

Dies werde noch eine Herkulesaufgabe für jede Kommune, sagte er: „Denn eines ist auch klar: Ohne Zuschüsse ist das nicht zu finanzieren.“ Nach derzeitigem Stand können die Gemeinden für den jeweiligen innerörtlichen Ausbau mit Zuschüssen von 60 bis 70 Prozent der Kosten rechnen. Aber Bonelli hat leise Zweifel, ob die Fördersätze in einigen Jahren immer noch so hoch sein werden. Schließlich beteiligt sich das Land auch am überörtlichen Netz des Kreises und viele andere Kommunen landauf, landab wollen ebenfalls Zuschüsse.

Wann also eine Glasfaser bis vor jedem Grundstück im Gemeindegebiet liegen wird, ist offen. „Wir müssen in absehbarer Zeit diskutieren, in welchem Zeitraum wir welche Abschnitte ausbauen“, sagte Bonelli an die Räte gewandt.

Immerhin ist der Weg dorthin skizziert, wie der Breitbandbeauftragte im Landratsamt, Tobias Wäscher, in der Sitzung ausführte: Der Landkreis möchte in den nächsten drei, vier Jahren das Backbonenetz fertigstellen, sprich ein Glasfasernetz zwischen den Städten und Gemeinden. Nicht alles muss neu gebaut werden. In Unteressendorf etwa kann der Kreis das bereits im Boden liegende Leerrohr nutzen, muss also nur noch ohne Aufbaggern eine Glasfaserleitung einziehen. Der Bau des insgesamt 684 Kilometer langen Backbonenetzes, davon 213 Kilometer neue Trassen, kostet netto rund 33 Millionen Euro. Dafür kommt der Kreis auf und kalkuliert Landeszuschüsse in Höhe von 50 Prozent ein.

Der Landkreis baut das Glasfasernetz nur bis zu Übergabepunkten auf dem jeweiligen Gemeindegebiet. Ab dort ist es Sache der Gemeinden, auf eigene Kosten Leerrohre und schlussendlich Glasfaserleitungen bis in die Wohn- und Gewerbegebiete zu verlegen. Das Gute ist aber, dass sie vom Kreis eine Planung für diese innerörtlichen Verteilnetze frei Haus mitgeliefert bekommen. Immer wenn für Wasserleitungen oder Kanäle ohnehin die Erde aufgegraben wird, können Leerrohre günstig mitverlegt werden. Wie Patrick Burger vom Fachbüro Geo Data sagte, relativiert sich dadurch die genannte Summe von 4,8 Millionen Euro für einen FTTB-Ausbau in der Gesamtgemeinde Hochdorf. Denn das Teure seien immer die Tiefbauarbeiten, das Material für die Leerrohre falle viel weniger ins Gewicht.

Mitverlegung ist Pflicht

Dort, wo der Landkreis für sein Backbonenetz die Bagger anrollen lässt, sind die Gemeinden innerhalb ihres eigenen Gebiets gar verpflichtet, Leerrohre für das Verteilnetz gleich mitzuverlegen – nach derzeitigem Stand ohne Zuschüsse. Für Hochdorf werden dafür Kosten von 27 700 netto geschätzt; wird auch gleich für spätere Hausanschlüsse vorgesorgt, wäre es etwas mehr.