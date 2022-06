Tausende feiern mit den Fäaschtbänklern beim Kreismusikfest

Eine buchstäblich heiße „Partynacht in Tracht“ haben Tausende Besucherinnen und Besucher am Donnerstagabend beim Kreismusikfest in Hochdorf mit den Fäaschtbänklern erlebt.

Die Partyband aus der Schweiz, deren Auftritt in Hochdorf bereits längst ausverkauft war, hat sich der Neuen Volksmusik verschrieben und heizte dem Publikum im Festzelt, das sich vor der Bühne drängte, ordentlich ein. Die meisten hatten sich mottogemäß in Dirndl oder Lederhose geschmissen.

Am Samstag geht das Kreismusikfest mit Flohmarkt, Wertungsspielen und dem Galaabend der Blasmusik weiter. Höhepunkt ist am Sonntag der Gesamtchor mit anschließendem Umzug.