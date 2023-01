Tausende Besucher feiern beim Eisbärenfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Eisbärenfest 2023 ist schon wieder Geschichte. Drei Tage hat der Musikverein Unteressendorf, vom 5. bis 8. Januar, ein gelungenes Eisbärenfest im Zelt gefeiert. Blas- und Partymusik, Darts, gemütliches Beisammensein und gutes Essen standen im Mittelpunkt des vor 25 Jahren ins Leben gerufenen Kultfestes.

Zur „Polar Bear Night“ am Freitagabend strömten rund 1700 feierwütige Partygäste ins warme Zelt. Viele davon mit dem angebotenen Busshuttle, der die Gäste an vielen Orten im Umkreis von 20 Kilometern abholte und zurückbrachte. DJ Dennis sorgte mit seinen Hits und Lichtspielen für eine ausgelassene Partystimmung bis in die Morgenstunden. Grandiose Stimmung herrschte auch bei der Eisbären Darts-Meisterschaft am Dreikönigstag, die mit 80 Spielern, vielen Fans und Schaulustigen stattgefunden hat. Alexander Becker sicherte sich hier in einem spannenden Finale den Sieg vor Alexander Thyroff. Moderator Helmut Baur heizte die Stimmung immer wieder lautstark an.

Einen noch nie dagewesenen Besucherandrang gab es am Sonntag beim Festtag mit Blasmusik. Um die Mittagszeit ließen sich rund tausend Gäste mit Kesselfleisch, Bratwürsten und sauren Kutteln verwöhnen und forderten die Küche bis an ihre Grenzen. Bis in die Abendstunden sorgten die Musiker von den Musikvereinen Stafflangen, Steinhausen/Rottum und Reutlingendorf für gute Musik und Stimmung im Festzelt. Dabei herrschten durchweg hochsommerliche Temperaturen im Zelt. Mit Kinderspielen, Schminken und Basteln bereiteten die Veranstalter auch den kleinen Gästen einen angenehmen Aufenthalt und bleibende Eindrücke beim Eisbärenfest.

Am Morgen nach dem Fest zeigte sich der Vorsitzende des Musikvereins, Andreas Bitterwolf, sehr zufrieden. „Ich bin sehr stolz auf meine Musiker mit Anhang und alle anderen Helfer. Sie haben die viele Arbeit beim Aufbau und während des Festbetriebs mit Bravour und ohne Jammern gemeistert.“

Das erste Eisbärenfest wurde am 17. und 18. Januar 1998 mit der Überschrift „Das etwas andere Fest“ gefeiert. Der damalige Slogan „Draußen ist’s grimmig kalt – bei uns im Zelt gibt’s heißen Rock“. Seitdem hat sich das Fest immer weiter entwickelt und ist längst Kult in der Region. Nach zwei Jahren Corona-Pause fand jetzt das 24. Winterfest im Bierzelt statt – und dies ohne den im letzten Jahr verstorbenen Erfinder des Festes Hubert Rundel.