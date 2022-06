Die Gemeinde Hochdorf lädt für Sonntag, 3. Juli, 12.30 bis 15 Uhr, zum Tag der offenen Tür des örtlichen Waldkindergartens ein. Den Gästen bietet sich die Gelegenheit, die Einrichtung zu besichtigen, das Konzept kennenzulernen und Waldluft zu schnuppern. Der Elternbeirat bietet an diesem Tag eine Auswahl an Speisen und Getränken sowie Kaffee und Kuchen an. Foto: Gemeinde