SZ-Jahresinterview: „Ergebnis war nicht zufriedenstellend“

Der Umbau der Gemeindehalle schreitet gut voran und für den Hochwasserschutz in Hochdorf wurden umfassende Maßnahmen getroffen. Im SZ-Jahresinterview erklärt Hochdorfs Bürgermeister Klaus Bonelli, was er in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat dieses Jahr bewegt hat und was 2019 auf Hochdorf zukommt.

Noch nie war das Investitionsvolumen für die Gemeinde Hochdorf so hoch wie in diesem Jahr. Welche der geplanten Vorhaben konnten tatsächlich umgesetzt werden?

Einige Maßnahmen sind umgesetzt worden, wie zum Beispiel die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges TSF-W für die Abteilung Schweinhausen, die Fertigstellung der Erweiterung der Rosenbachgrundschule, die Straßensanierung in der Mozartstraße, zwei Nahwärmeanschlüsse sowie die Anschlussmöglichkeit für ein Notstromaggregat an der Wasserfassung. Teilweise wurden Maßnahmen begonnen und werden im kommenden Jahr fertiggestellt, wie etwa die Sanierung der Begegnungsstätte Gemeindehalle Hochdorf oder die Sanierung des Kindergartens in Unteressendorf.

Die frühere Gemeindehalle in Hochdorf soll in eine Begegnungsstätte umgebaut werden. Wie weit ist das Projekt fortgeschritten?

Die Bauarbeiten gehen soweit voran. Wir könnten im Baufortschritt einiges weiter sein. Insgesamt liegen wir jedoch noch im Zeitrahmen. Wir haben fast alle notwendigen Gewerke öffentlich ausgeschrieben, so dass wir eine Kostensicherheit erhalten. Nach derzeitigem Stand werden die Kosten gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung um rund 142 000 Euro brutto überschritten. Teilweise auch bedingt durch unvorhergesehene Maßnahmen, die zwangsläufig bei Sanierungen im Bestand auftreten. Die momentane Kostenüberschreitung ist im Hinblick auf das Gesamtvolumen und der konjunkturellen Hochphase ein guter Wert.

Der Umbau der Grundschule ist abgeschlossen – wie hat sich der Schulalltag durch die Erweiterung verändert?

Aufgrund der Einwohnerentwicklung und der daraus folgenden Schülerzahlenentwicklung ist es notwendige gewesen, die Schule zu erweitern. Wir sind seit zwei Jahren eine zweizügige Grundschule. Neben den notwendigen Klassenzimmern wurde auch der Betreuungsbereich erweitert - zuzüglich einem notwendigen Speiseraum. Zudem wurde der Innenhof erweitert. Die Erweiterung ist einfach toll geworden.

Was hat sich beim Thema Hochwasserschutz dieses Jahr getan?

Das Jahr 2018 war hauptsächlich der Planung und Aufstellung von Gefahrenkarten geschuldet. Das Land gibt vor, dass eine Förderung von Baumaßnahmen nur möglich ist, wenn die Gemeinden nach dem Leitfaden des Landes vorgehen. Unser bereits vorhandenes Maßnahmenkonzept wurde im Laufe des Jahres aktualisiert. Wir justieren derzeit auch noch die vorhandenen Maßnahmen nach. Parallel dazu werden wir Anfang des neuen Jahres die Genehmigungsverfahren einleiten. Wir hatten im September mit Landwirten und Vertretern des Landwirtschaftsamt ein gemeinsames gutes Gespäch. Tenor war, inwieweit die Landwirte im Rahmen ihrer Bewirtschaftung beitragen können, den Starkregenabfluss zu minimieren. Einige Landwirte haben signalisiert ihre Felder im kommenden Jahr im Rahmen der Fruchtfolge anzupflanzen, sodass an einigen Stellen anstelle von Mais Grünland oder Frucht steht.

Wie geht es beim Thema Breitbandausbau weiter?

Der Gemeinderat hatte vor einiger Zeit beschlossen, wie er die Prioritäten im Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde sieht. Die Verwaltung wurde beauftragt, die weiteren Schritte einzuleiten. Wir beabsichtigen im kommenden Jahr die Planungen für den Ortsteil Appendorf auf den Weg zu bringen und gegebenenfalls auch abzuschließen, um dann auch die Zuschussanträge stellen zu können. Sofern die beantragten Gelder bewilligt werden, soll in Appendorf das Netz gebaut werden. Zudem wird sich der Gemeinderat mit der Kostenbeteiligung für die notwendigen Hausanschlüsse beschäftigen müssen.

Stichwort Verkehrsschau 2018: Was kam dabei heraus?

Bei der Verkehrsschau wurden die von den Eltern als auch die vom Gemeinderat aufgeworfenen Themen besprochen, teilweise auch vor Ort besichtigt. Leider war das Ergebnis nicht zufriedenstellend, da die Hürden für etwaige Maßnahmen nicht zu nehmen waren. Ungeachtet dessen versuchen wir im kommenden Jahr Zebrastreifen zu verwirklichen. In allen drei Ortsteilen. Weil die Randbedingungen wohl für Zebrastreifen gesenkt wurden. Wir haben berechtigte Hoffnung hier etwas bewegen zu können. Die Verwaltung wird auch nochmals das Thema Überquerungshilfe in den Ortsdurchfahrten im Gemeinderat thematisieren.

Gemeinsam mit dem Verein Lebensqualität Hochdorf haben Sie ein neues Projekt ins Leben gerufen.

Es wurde das Projekt „Sorgende Gemeinde“ des Verein Lebensqualität mit begleitet. Der Verein Lebensqualität hat hier enormes Engagement an den Tag gelegt haben. Die Resonanz in der Gesamtgemeinde war aus meiner Sicht positiv.

Konnte ein Pächter oder Betreiber für die Apotheke gefunden werden?

Die Gemeinde hat bis dato noch keinen Betreiber für die Apotheke gefunden. Mit einem möglichen Betreiber sind wir noch in Verhandlungen. Ich hoffe dass wir hier bis Anfang des nächsten Jahres Klarheit haben. Wir fahren diesbezüglich zweigleisig indem wir andere Nutzungen klären. Einige Anfragen liegen uns bereits vor.

Was sind die drei wichtigsten Projekte für 2019?

Das ist die Sanierung der Begegnungsstätte Hochdorf, des Kindergartens in Unteressendorf und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Unteressendorf.