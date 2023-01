Sternsinger bringen den Segen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem Aussendungsgottesdienst am Dreikönigstag zogen die Sternsinger durch die Straßen unserer Gemeinde. Der Segenswunsch „Christus Mansionem Benedicat“ – Christus segne dieses Haus – wurde auf die Türen geschrieben oder geklebt. Außerdem sammelten sie Spenden für Kinder in Not, dieses Jahr unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Viele Hausbewohner freuten sich sehr über den Besuch. Nach der Coronapause war es eine Freude, die Kinder mit ihren Sprüchen und Gesängen zu hören. Sie wurden reich belohnt: Viele gaben großzügige Spenden für das Kindermissionswerk. Foto: Kirchengemeinde Hochdorf