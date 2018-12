Sporthallenfoyer bewährt sich als Theaterstadel

Viel zu lachen hat es am zweiten Weihnachtsfeiertag beim Theater im Foyer der Sporthalle in Hochdorf gegeben. Die Theatergruppe des Musikvereins präsentierte die Komödie „Latein für Töchter“ in drei Akten. Mit schauspielerischem Können, Gesang und viel Witz bereiteten die Spieler den Besuchern einen vergnüglichen Abend.

Schon die Begrüßung der Gäste verlief in eigener Art von Regisseur Andreas Kloos. Zur Melodie von „New York, New York“ brachte der Entertainer seine Begrüßungsrede wie bei einer Show gesanglich in einem komödiantischen Intro unter.

Das Stück spielte im Haus der geschiedenen und allein lebenden Tessa Frey (Heidrun Nagel). Ihre Freundin und Nachbarin Doro Stohlmann (Eva Münsch) war bei Tessa am Computer tätig. Sie verschickte versehentlich eine Mail an Tessas jahrelange Internetbekanntschaft Stefano (Günther Huchler), samt der bisher geheim gehaltenen Anschrift. Beide Damen konnten es nicht mehr verhindern, dass sich der nur sieben Kilometer entfernt wohnende Stefano sofort auf den Weg zur jetzt bekannten Adresse von Tessa machte. Schulische Probleme von Tessas Tochter Nicki (Amelie Göbel), die bei ihrem Ex-Ehemann (Otmar Kloos) lebt, machten ein Gespräch von Tessa und Nickis Lehrer notwendig. Zum Treffen von Tessa und ihrem Lehrer Norbert Julius Fengler (Helmut Baur), ließ sich Nicki einiges einfallen, um eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Sogar die Geigenspielerin Laura Kaminsky (Verena Farkas), die ihren Part mit perfektem Berliner Dialekt spielte, hatte sie engagiert. Die Mutter von Tessa (Janette Walser), die sich schon immer gerne in Tessas Leben einmischte, half Nicki bei ihrem Plan, den Lehrer milde zu stimmen.

Bei so vielen Gesichtern verlor mancher bald die Übersicht und es kam zu großen Irrungen und Wirrungen.

Vom Regisseur gut vorbereitet

Das Theaterstück war von Anfang bis Ende lustig und kurzweilig und bot viel Gelegenheit zum Lachen. Die Schauspieler waren bestens vorbereitet und wurden vom Regisseur prima in Szene gesetzt. Lustige, unverhoffte Sprüche gaben dem Stück zusätzliche Würze. Eine gelungene Abwechslung brachten viele Lieder mit eigens geschriebenen Texten durch Andreas Kloos, Heidrun Nagel und Otmar Kloos.

Wegen des Umbaus der Gemeindehalle fand das Theater im Foyer der Sporthalle statt. Der Veranstaltungsort Sporthalle ist kein Notbehelf, sondern halt etwas anders, kleiner, aber gemütlich warm. Geschickt haben die Kulissenbauer die Emporentreppe zu einer zweiten Bühnenebene genutzt.

Nach dem lang anhaltenden Schlussbeifall der begeisterten Theaterbesucher zeigte sich Regisseur Andreas Kloos sehr zufrieden. „Die Premiere war mit einem solch hervorragenden Publikum ein gelungener Einstieg für uns“, sagte er.