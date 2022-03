So bereiten Hochdorfer Musiker das Kreismusikfest vor

Das Kreismusikfest (KMF) in Hochdorf sollte eigentlich längst Geschichte sein. Im Juni 2020 hätte es im Zuge des 100-jährigen Jubiläums des Musikvereins gefeiert werden sollen. Wie vieles andere wurde es Ende April 2020 wegen Corona abgesagt. Fast zwei Jahre danach laufen die Vorbereitungen dafür wieder auf vollen Touren. In gut drei Monaten, am 15. Juni, ist Festauftakt mit dem Familien- und Kreisseniorennachmittag.

Am vergangenen Samstag waren emsige Hochdorfer Musiker im gesamten Ort unterwegs, um vorbereitende Arbeiten für das Fest durchzuführen. Allein auf dem Festplatz waren rund 20 Helfer mit Maschinen und Geräten im Einsatz. Es galt, den Festplatz und Zeltbereich mit Abwasserleitungen, Wasserleitungen und Leerrohren zu erschließen. Die gleiche Arbeit hatten die Musiker bereits vor zwei Jahren am damaligen Festplatz verrichtet. Dieser Festplatz ist jedoch längst bebaut und die Leitungen mussten alle wieder ausgebaut werden. „Einen Teil der ausgebauten Rohre können wir wieder verwenden“, sagt Vorsitzender Andreas Kloos. „Einige Rohre sind beim Ausbau zu Bruch gegangen und müssen durch neue ersetzt werden.“

Neuer Festplatz

In einer ehemaligen Hochdorfer Werkstatt waren fast ausschließlich Musikerinnen beim Streichen zu Werke. Blaue Schilder und Richtungspfeile wurden in ein leuchtendes Hellgrün gestrichen. Hellgrün ist die Grundfarbe des Hochdorfer Kreismusikfestes. Am Fest selbst werden alle Funktionäre und Helfer an ihren hellgrünen T-Shirts zu erkennen sein. In der Ortsmitte wurde ein Fenster der Gemeindehalle zu Werbezwecken gestaltet. Ein weiteres Team war mit dem Bekleben und Aufstellen der Werbetafeln an den Ortseingängen von Hochdorf beschäftigt.

Der neue Festplatz liegt im Anschluss an das Gewerbegebiet „Wasserfall“ in Richtung Schweinhausen. Die Hauptarbeiten beginnen am 3. Juni mit dem Aufbau des 30 mal 70 Meter großen Haupt- und des 20 mal 70 Meter großen Versorgungszeltes. Der Festabend soll bereits am 7. Mai mit Gottesdienst, Ehrungen und dem Rückblick auf die 100-jährige Vereinsgeschichte stattfinden. Den Auftakt im Festzelt bildet der Kreissenioren- und Familiennachmittag am 15. Juni mit dem Kreisseniorenorchester, dem SWR4-Moderator Wolfgang Wanner sowie mehreren Infoständen.

Das ist bei der Partynacht geboten

Am 16. Juni folgt die Partynacht in Tracht mit der Gruppe „Fääschtbänkler“ und der Gruppe „Die Aichers XL“. Die VR-Partynacht folgt am Freitag 17. Juni. Hier legt DJ Fabu und Beats of Madness aus Hochdorf auf. Mit 13 Bustouren werden die Gäste nach Hochdorf geholt und wieder nach Hause gebracht. Der Samstag beginnt mit dem traditionellen Hochdorfer Flohmarkt und endet mit dem böhmisch-mährischen Galaabend der Blasmusik. „Peter Schad und seine Oberschwäbischen Dorfmusikanten“ und „Vlado Kumpan und seine Musikanten“ präsentieren dabei Musik der Spitzenklasse. Der Sonntag und Haupttag steht unter dem Motto „Musik. Zusammen. Erleben“. Tausende Musiker und Gäste werden an diesem Tag zu den Wertungsspielen, dem Gesamtchor, dem Festumzug an der 1100 Meter langen Umzugstrecke, im Festzelt, bei Kaffee und Kuchen und im Vergnügungspark erwartet.

Der langjährige, ehemalige Vorsitzende des Musikvereins, Franz Funk sagte: „Ich bin zuversichtlich, dass das Fest im Juni stattfinden kann. Hoffentlich haben wir ein besseres Wetter als es am Termin 2020 gewesen wäre. Es macht mir Freude zu sehen, mit welchem Eifer die Musiker die viele Arbeit für das Fest angehen.“